Der UBS Kids Cup Team begeistert die Massen. 144 Teams kämpften am Sonntag am Schweizer Final in der Wankdorfhalle in Bern um die Podestplätze und 1'500 Zuschauerinnen und Zuschauer feuerten sie begeistert an.

Die Qualifikation erfolgte durch den ganzen Winter an 21 lokalen Ausscheidungswettkämpfen und sechs Regionalfinals. Der erfolgreichste Verein war an diesem Sonntag der TV Zofingen LA.

Erfolgreiche Aargauer

Die Zofinger holten sich gleich in zwei Kategorien den Gesamtsieg (U10 Girls und U12 Boys) und schafften es weitere zwei Mal aufs Podest (2. U14 Mixed und 3. U16 Mixed). Für die anderen beiden Erfolge war LA Mutschellen zuständig. In der Kategorie U10 Boys gab es einen Sieg. Die U14 Girls erreichten Platz 2.