TV Endingen verpflichtet Torhüter Yves Imhof – und nimmt das Mannschaftstraining wieder auf

Beim TV Endingen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison weiterhin auf Hochtouren. Während die erste Mannschaft diese Woche das Training nach wochenlanger Pause wieder aufgenommen hat, gibt es auch in Sachen Kader weitere Neuigkeiten: Die Surbtaler haben wieder einen zweiten Torhüter im Kader.

Yves Imhof stöss vom NLB-Klub BSV Stans zum TVE. Das teilten die Endinger am Montagmorgen in einer Medienmitteilung mit. Der 24-jährige, der ursprünglich aus der Handballhochburg im Muotathal stammt, startete seine Handballkarriere dereinst als Aufbauer – und kam aufgrund des Verletzungspechs eines Teamkollegen ins Tor, wo er in der Folge dank seiner enormen Fortschritte auch gleich blieb.

Imhof, der sich vom KTV Muotathal via Regionalauswal, 2. und 1. Liga ins Kader des BSV Stans spielte, war zuletzt jeweils auch beim Torhütertraining des NLA-Klubs HC Kriens-Luzern mit dabei. In der NLB überzeugte er mit sehr guten Abwehrquoten von bis zu 45 Prozent. Beim TVE freut man sich auf die Verstärkung.

Imhof wird Nachfolge von Grana

Imhof dürfte bei den Surbtalern zwischen den Pfosten die Nummer 2 hinter dem vor Jahresfrist verpflichteten Stammgoalie Vit Schams sein.

Imhof übernimmt damit die Nachfolge von Dennis Grana, der nach der abgebrochenen Saison aufgrund fehlender persönlicher Perspektiven beim TVE zum TV Möhlin in die NLB gewechselt hat. Bei den Fricktalern dürfte der 23-Jährige, der im Februar zum ersten Mal in seiner Karriere ein Aufgebot für die Schweizer A-Nationalmannschaft erhalten hatte, als Nummer 1 im Tor stehen.

Sportchef Strittmatter zieht sich zurück

Alex Strittmatter zieht sich aus gesundheitlichen Gründen als sportlicher Leiter des TVE zurück, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Erst im Februar hatte Strittmatter das Amt in Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Christian Villiger übernommen. Per 1. Juni hätte er als alleiniger Sportchef die komplette Verantwortung übernommen. Doch daraus wird nun nichts.