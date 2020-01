TV Endingen verpflichtet serbischen Rückraumspieler: Milomir Radovanovic kommt per sofort

Der Freitag begann für die Fans des TV Endingen denkbar schlecht; nämlich mit der Verletzungsmeldung von Lukas Riechsteiner. Umso besser, dass der Tag vor der zweiten NLA-Partie nach der Winterpause wenigstens versöhnlich endet.

Was sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet hat, ist nun endlich fix: Die Surbtaler verpflichten per sofort Milomir Radovanovic. Der 23-jährige Serbe stösst leihweise von Partizan Belgrad, dem aktuell Fünftplatzierten der höchsten Liga in seiner Heimat, zum TVE und verstärkt den Vorletzten der NLA bis zum Ende der laufenden Saison.

In Radovanovic haben die Verantwortlichen des TVE einen Ersatz für den 29-jährigen Rückraumspieler Joel Huesmann gefunden. Dieser hatte sich im November nach überstandener Handverletzung einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt bis Ende Saison aus.