TV Endingen: Kommt ein 34-Jähriger am Samstag zu seinem NLA-Debüt?

Darum handelt nun Trainer Zoltan Majeri ein weiteres Mal. Seit wenigen Wochen trainiert Patrick Mathys mehrmals in der Woche mit dem Team. Der 34-Jährige hat über viele Jahre hinweg beim SC Siggenthal für die Musik am linken Flügel gesorgt, ist mit der Mannschaft von der zweiten in die erste Liga und schliesslich 2011 in die NLB aufgestiegen. Am Ende der Saison 2015/2016 trat er zurück. Einen Einsatz in der NLA hat er bisher nicht in seiner persönlichen Statistik – noch nicht?

Starke regionale Ver­ankerung als grosses Plus

Mathys ist mittlerweile 34 Jahre alt und immer noch beim SC Siggenthal engagiert. Er amtet als Trainer beim Erstligisten. Nun soll der TV Endingen von seiner Erfahrung als Spieler profitieren können. Trainer Zoltan Majeri hält grosse Stücke auf Mathys: «Er wird unseren jungen Flügeln mit seiner Erfahrung helfen und ihnen auch ein bisschen den Druck nehmen – vor allem in knappen Spielen gegen starke Gegner. Zudem ist Patrick in der Region stark verwurzelt, auch deshalb passt er zu uns.»

Früher beim SC Siggenthal, heute beim TV Endingen. Aus langjährigen Konkurrenten sind mittlerweile gute Freunde geworden, weshalb Mathys gerne aushilft. Er sagt: «Ich gebe mein Bestes, um der Mannschaft zu helfen. Im Idealfall komme ich gar nie zum Einsatz. Denn das heisst, dass die anderen Flügelspieler einen tollen Job machen, was mich dann natürlich auch sehr freut.» Die Worte eines wahren Teamplayers.