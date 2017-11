Claudio Boccarelli kehrt auf die Platte zurück: Der Routinier unterschrieb beim TV Endingen einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Der mittlerweile 40-Jährige soll das bestehende Torhüter-Duo der Surbtaler um Gabor Busa (30) und Dennis Grana (21) mit seiner Erfahrung ergänzen.

Boccarelli spielte während seiner Karriere je sechs Jahre beim TV Endingen und auch beim damligen TV Suhr, wo er die goldenen Meisterjahre zu Beginn der 2000er Jahre miterlebte und nicht unwesentlich mitprägte.

Bevor er seine Karriere vorläufig beendete, stand er noch drei Jahre für Siggenthal/Vom Stein in der NLB im Einsatz. Während seiner Karriere gehörte er als Torhüter Nummer 3 auch kurzzeitig der Schweizer Handball-Nationalmannschaft an.

Boccarelli soll in der zweiten Saisonhälfte helfen

Der 1,90-Meter-Mann arbeitet gemäss Vereinswebsite in den kommenden Wochen an seinem Comeback, um «das aktuelle Torhütergespann zu unterstützen». Er soll dem Team «vor allem in der zweiten Saisonhälfte» helfen. Seine letzte komplette Saison bestritt Boccarelli 2014/15 im Kader der HSG Siggenthal/Vom Stein in der NLB.

Beim TV Endingen ist aktuell viel Bewegung: Erst vor wenigen Tagen hat Chef- und Aufstiegstrainer Peter Szilagyi den Klub zusammen mit Goalietrainer Philipp Ramseier per sofort verlassen. Grund dafür waren gemäss offizieller Verlautbarung unterschiedliche Auffassungen in Sachen Kaderzusammenstellung.