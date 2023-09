Türkei-Abenteuer Türkisch für Anfänger: Wie Laura Künzler als Volleyballerin zur Wegbereiterin wird – und was ein Chauffeur damit zu tun hat Laura Künzler geht mal wieder voraus: Als erste Schweizerin schafft sie den Sprung in eine der besten Volleyball-Ligen der Welt. Das Engagement in der Türkei ist für die 26-jährige Aargauerin Ehre und Herausforderung zugleich. Weil längst nicht alles von selbst läuft.

Ob im Angriff oder bei der Ballannahme: Auf Lara Künzler ist Verlass. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Der Chauffeur ist so etwas wie die Konstante für Laura Künzler während ihren ersten Tagen in der Türkei geworden. Englisch kann zwar auch er nicht. Doch immer, wenn sie ihren Namen aus seinen Worten, «die zwar schön klingen, mir aber komplett fremd sind», heraushört, weiss sie, dass etwas ansteht. Mal hat er ihr Essen dabei. Mal bringt er sie ins Training.

Seit ein paar Tagen lebt Laura Künzler in Nilüfer, einer Stadt knapp 100 Kilometer Luftlinie südlich von Istanbul gelegen. Nilüfer Belediyespor hat die Schweizer Volleyball-Nationalspielerin verpflichtet. Für die Aargauerin ist es ein nächster Schritt in ihrer Karriere. Die türkische Liga gilt als eine der besten der Welt. Das türkische Frauen-Nationalteam gewann eben erst den Europameistertitel. Belediyespor setzt trotzdem auf Künzler, wenn es darum geht, wer künftig eine Schlüsselrolle im Team übernehmen soll.

Erstmals bleibt auch etwas für die Zukunft

Zum ersten Mal in ihrer Karriere kann Künzler sehr gut vom Volleyball leben. Zwar spielte sie auch in Frankreich und Deutschland als Profi, doch neben Kost und Logis blieb nicht viel mehr übrig, als damit einmal Ferien oder ein feines Essen zu be­zahlen. Nun kann sie sogar etwas für die Zeit nach ihrem Leben als Sportlerin zur Seite legen. Als überwältigend beschreibt sie den Moment, als sie erstmals das Vertragsangebot sah.

Damals, Künzler spielte für Stuttgart in der Bundesliga, war gerade ihre Mutter zu Besuch. «Sie schaute mich an und sagte: ‹Das machen wir nicht, oder?›», erinnert sich Künzler und lacht. Zwar war sie Wegbereiterin, als es darum ging, den Schritt ins Ausland zu wagen. Ein Engagement in der Türkei hat aber selbst für sie eine neue Dimension. Weil die Wege in die Schweiz, aber auch zu ihrem Verlobten nach Berlin viel länger sind.

Künzler hat lange mit sich gerungen. Schliesslich war der sportliche Reiz aber Ausschlag genug, um es zu wagen. Und so flog die 26-Jährige in die Türkei, wo der Chauffeur schon wartete und sie in ihre Wohnung brachte. Per SMS wird sie jeweils informiert, wann sie bereit stehen muss, damit sie der Fahrer ins rund 15 Minuten entfernte Trainingsgelände bringen kann. «Auf eine Anlage, die viel grösser als bei meinen bisherigen Vereinen ist».

Die Strukturen in der Türkei sind professionell und trotzdem chaotisch. «Wie das zum Beispiel mit dem Essen läuft, war mir lange nicht klar. Mittlerweile weiss ich, dass ich zwar vom Catering profitieren kann, aber nicht muss», erzählt Künzler. Ähnlich erging es ihr mit dem medizinischen Angebot. Es gibt zwar ein Physiotherapeuten-Team, doch wie sie zu einem Termin kommt, musste sie erst selbst in Erfahrung bringen. Das Problem: Weil die türkische Liga so gut ist, wechseln die Spielerinnen selten ins Ausland, womit nur wenige ihrer Teamkolleginnen gut Englisch können.

Die Erwartungen sind hoch

Kein Sprachbarrieren gibt es immerhin mit dem Trainer. Der Belgier Vital Heynen konnte im Männervolleyball fast alles gewinnen. Seit 2022 arbeitet er nun mit Frauen. Er sagt: «Wir sind unglaublich zufrieden mit der Verpflichtung von Laura. Sie ist nicht nur eine Punktegarantin, sondern eine sehr komplette Spielerin, die gut aufschlägt, annimmt und angreift.»

Es zeigt, wie hoch die Erwartungen sind. Künzler ist sich dem bewusst, freut sich aber auf die Herausforderung. Ihr gefällt die Rolle als Schweizer Wegbereiterin. Schon seit zehn Jahren spielt sie für das Nationalteam, ist mittlerweile Captain und führte die Schweiz vor einer Woche erstmals in den Achtelfinal einer Europameisterschaft. Dass ihre jüngere Schwester Julia (20) Teil des Nationalteams war, machte es für sie umso spezieller.

Laura Künzler (rechts) führt das Nationalteam an und geht auch sonst als Vorbild voraus. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Dass Laura Künzler nun erneut als Pionieren vorausgeht und zeigt, dass es auch für Schweizer Volleyballerinnen keine Grenzen gibt, erstaunt nicht. Sie nimmt die Rolle als Inspiratorin gerne an. «Es freut mich, dass ich jungen Spierlinnen aufzeigen kann, was möglich ist», sagt sie. Gleichzeitig würde sie auch gerne noch einmal da anfangen, wo ihre Schwester nun steht. «Die Volleyballförderung in der Schweiz ist in den vergangenen Jahren massiv besser geworden. Wenn ich zurückdenke an meine Anfänge, frage ich mich, wie ich das alles unter einen Hut gebracht habe», sagt sie.

In Nationalen Nachwuchsvereinen – einer wurde von Swiss Volley mit dem BTV Aarau gegründet – werden die Spielerinnen heute früh auf eine Karriere als Profi vorbereitet. Damit sollen nicht nur Erfolge mit dem Nationalteam, sondern auch Schweizerinnen in den besten Ligen bald keine Ausnahme mehr sein. Noch aber geht Künzler erneut voraus. Sie sagt: «Ich freue mich, wenn nun weitere Ausländerinnen zum Team stossen.» Weil so schön sie den Klang der türkischen Sprache findet. Der Austausch mit anderen fehlt ihr in den ersten Tagen in Nilüfer am meisten.