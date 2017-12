Der Aargauer Boxer Davide Faraci hat am Boxing Day vom 26. Dezember in Bern gegen den Georgier Sura Merkereschwili gewonnen. Er behielt beim Kampf im Halbschwergewicht mit 78:73 Punkten die Oberhandd. Faraci, in Gippingen/Leuggern aufgewachsen und in Kleindöttingen wohnend, behält damit als Profi eine weisse Weste.

Faraci war technisch der klar bessere Kämpfer und brachte Merkereschwili in der 5. Runde ins Taumeln. In der folgenden 6. Runde allerdings musste er einen Schlag unter die Gürtellinie hinnehmen. In der letzten 8. Runde ging Faraci nach einer harten Rechten kurz zu Boden und musste sich anzählen lassen.