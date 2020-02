Trotz engagiertem Kampf: Der TV Endingen unterliegt dem BSV Bern auswärts mit 24:27

Das Warten des TV Endingen auf den zweiten Saisonsieg geht weiter: Die Surbtaler verlieren in der 20. Runde auswärts beim BSV Bern mit 24:27. Bereits zur Pause war der Tabellen-Vorletzte der NLA – trotz zwischenzeitlicher Dreitore-Führung – mit 11:13 zurückgelegen.

«Am Ende machen zwei, drei einfache Fehler den Unterschied», sagt Lukas Riechsteiner, der die Partie seiner Teamkollegen Zuhause im Livestream verfolgt hat. Der 27-jährige Rückraumspieler war vorgestern erfolgreich operiert worden, nachdem er sich Ende Januar einen Mittelhandbruch zugezogen hatte.

Rafael Spuler verstärkt den TV Endingen bis Ende Saison

Nun hat der TVE auf seinen längerfristigen Ausfall reagiert: Der 1,85 Meter grosse Rafael Spuler verstärkt den Vorletzten der NLA per sofort und bis zum Ende der laufenden Saison. Der 23-jährige Endinger hat im vergangenen Oktober bereits aushilfsmässig zwei Partien für den TVE bestritten und dabei acht Treffer erzielt.

Spuler stösst als aktueller Topskorer des Erstligisten SC Siggenthal zum TVE. In der laufenden Saison hat er für den Abstiegsrundenteilnehmer in 17 Partien bereits 102 Treffer verbucht. Gestern Abend blieb Spuler bei seinem einzigen Einsatz, einem Versuch vom Siebenmeter, ohne Erfolg.

Einen Abend zum Vergessen erlebt auch Neuverpflichtung Milomir Radovanovic: Bereits in der 25. Minute kassiert der 23-jährige Serbe seine dritte Zweiminutenstrafe und darf in der Folge nicht mehr mittun. «Das war sehr unglücklich für uns. Milo hat in der Folge sowohl in der Abwehr als auch im Angriff, wo uns etwas die Kraft ausging, merklich gefehlt», sagt Lukas Riechsteiner.

Wird Severin Ramseier beim TVE ein Thema?

Um das Kader künftig etwas breiter aufzustellen, gibt es seit vorgestern eine für den TV Endingen nicht uninteressante Personalie: der rechte Flügel Severin Ramseier. Am Mittwochnachmittag war bekannt geworden, dass der 1,77 Meter grosse Linkshänder den HC Kriens-Luzern per Ende Saison verlässt.