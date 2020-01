Trotz 1:3-Pleite gegen Chemnitz: Miguel Peralta ist der Gewinner des ersten FCA-Testspiels

Am 4. November 2018 bestritt Miguel Peralta in Chiasso (3:2) sein bis dato letztes Spiel für den FC Aarau, ehe ihn ein Kreuzbandriss, die fünfte schwere Knieverletzung des 24-Jährigen, für über ein Jahr ausser Gefecht setzte. Seit dieser Woche ist Peralta zurück im Mannschaftstraining und stand im ersten Testspiel während des Trainingslagers in Belek gegen den Chemnitzer FC in der Startformation.

Und siehe da: Es läuft die 42. Minute, als Giuseppe Leo einen schönen Pass über die gegnerische Abwehr spielt, Peralta seinem Bewacher enteilt und zum 1:0 trifft. Der (erste) Lohn für das erneute monatelange Aufbautraining abseits der Teamkollegen. Gross auch die Freude der Teamkollegen über das Comeback-Tor: Alle Feldspieler eilen zu Peralta, um ihm zu gratulieren. Und die nicht eingesetzten Spieler auf der Tribüne jubeln und applaudieren lautstark.