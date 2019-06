In der Challenge-League-Saison 2019/20 werden die Aarauer vor heimischer Kulisse in einem schwarzen Dress spielen. Auswärts wird der FCA weiterhin mit den bekannten Leibchen in grauer Farbe auflaufen.

Ebenfalls wurden an der Präsentation die neuen Goalietrikots (gelb bzw. grün) gezeigt. Von der 1. Mannschaft waren Markus Neumayr, Miguel Peralta, die beiden Nachwuchstorhüter Nicholas Ammeter und Marvin Hübel sowie Cheftrainer Patrick Rahmen und Sportchef Sandro Burki an der Trikotpräsentation anwesend.