Diese Nachricht stellt alles andere in den Schatten: Der Grund für die Absenz von Innenverteidiger Nicolas Schindelholz beim Trainingsstart am Montagnachmittag ist schwerwiegend. Am Tag darauf teilt der FC Aarau mit, dass der 32-jährige Basler an einem bösartigen Lungentumor erkrankt ist.

Der dreifache Familienvater wechselte im Sommer 2018 zum FC Aarau und bestritt für diesen 39 Partien. Zuvor spielte er nach der fussballerischen Ausbildung beim FC Basel in Thun und Luzern.