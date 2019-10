Transfercoup: Der HSC Suhr Aarau verpflichtet Rückraumspieler João Ferraz von Bundesliga-Klub Wetzlar

Der 29-jährige Portugiese wechselt leihweise von Bundesligaklub HSG Wetzlar in den Aargau. Er soll beim aktuellen Tabellensechsten der NLA den Mitte Oktober abgewanderten zweifachen Saison-Topskorer Milan Skvaril ersetzen. Die Ausleihe Ferraz’ beginnt per 1. November und dauert vorerst bis zum Ende der laufenden Saison.

«João Ferraz war und ist unser absoluter Wunschspieler – für uns geht mit seiner Leihe ein Traum in Erfüllung», sagt Michael Conde. Der Sportchef des HSC Suhr Aarau zeigt sich hoch erfreut über seinen neusten Zuzug.

Tatsächlich hat der 1,96 Meter grosse und 97 Kilogramm schwere Ferraz seine Spuren in der Handballwelt hinterlassen: Er war auf die Saison 2015/16 aus seiner Heimat zur HSG Wetzlar gestossen. In Portugal hatte er davor mit dem FC Porto drei Mal die Meisterschaft, sowie den Cup und den Super-Cup gewonnen.

Ausserdem hat Ferraz mit Porto auch Partien in der Champions League und im EHF-Cup bestritten. In der Bundesliga kam er in etwas mehr als drei Saisons zu 104 Einsätzen und erzielte dabei insgesamt 220 Treffer.