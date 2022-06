Transfer Offensivspieler Nikola Gjorgjev wechselt ablösefrei zurück zum FC Aarau Der 24-jährige Offensivspieler Nikola Gjorgjev wechselt ablösefrei vom Grasshopper Club Zürich zurück aufs Brügglifeld. Er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Nikola Gjorgjev im Mai 2018 im Trikot des FC Aarau. Nun kehrt er zurück aufs Brügglifeld. Freshfocus

Nikola Gjorgjev kehrt ins Brügglifeld zurück: In der Saison 2017/18 war er als Leihgabe vom holländischen Klub Twente Enschede bereits einmal beim FC Aarau unter Vertrag gestanden, als er 15 Einsätze im FCA-Trikot absolvierte. Anschliessend kehrte der polyvalente Angriffsspieler zu seinem Ausbildungsverein GC zurück, wo er in der Saison 2020/21 mit total 17 Torbeteiligungen (sieben Treffer, zehn Assists) einen massgeblichen Anteil am Aufstieg in die Super League hatte.

In der obersten Spielklasse kam der fünffache Nationalspieler Nordmazedoniens nur mehr vereinzelt zum Einsatz, sodass er in der abgelaufenen Rückrunde an den FC Schaffhausen in die Challenge League ausgeliehen wurde. Bei den Munotstädtern verbuchte er vier Tore und fünf Vorlagen (in 16 Spielen) und schaffte die Qualifikation für die Barrage gegen Luzern.

Gjorgjev hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Er wird am Montag mit seinen neuen Teamkollegen in den nördlichen Schwarzwald aufbrechen, wo am Mittwoch (18.00 Uhr) in Oberachern ein Testspiel gegen den deutschen Drittligisten SV Waldhof Mannheim auf dem Programm steht.