Trainer Misha Kaufmann nach dem 23:23 seines HSC Suhr Aarau in Thun: «Ein gewonnener Punkt»

Tickets Seit Inkrafttreten der neuen Verordnung des Bundes dürfen auch bei den Heimspielen des HSC Suhr Aarau nur noch 50 Zuschauerinnen und Zuschauer live vor Ort mit dabei sein. Der HSC verlost die jeweils 50 Eintritte für seine Heimspiele in der Schachenhalle nach fixen Kontingenten unter seinen Partnern und Fans. Saisonkarteninhaber können sich auf der Website des Vereins in einem definierten Zeitraum vor der jeweiligen Partie für Tickets bewerben. In der Folge lost der Verein unter allen Bewerbungen die Gewinnerinnen und Gewinner und informiert diese persönlich via E-Mail. Durch das Verlosungssystem sollen möglichst allen Anspruchsgruppen eine faire Chance auf Tickets haben. Bewerbungen für das HSC-­Heimspiel vom kommenden Sonntag, 22. November, gegen den BSV Bern können ab heute Montag, 8 Uhr, bis am Donnerstagmittag, 12 Uhr, erfasst werden. (dfs)