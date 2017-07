… der vergangenen Saison des FC Aarau mit elf Platzverweisen, Unstimmigkeiten im Team und absolut enttäuschenden Resultaten.

«Ich konzentriere mich auf die bevorstehende Saison und darauf, mit meinen Spielern einem klaren Plan zu folgen. Wir haben gute Spieler und einen positiven Geist. In den vergangenen Wochen haben wir eine gute Grundlage gelegt, auf der wir weiter bauen können.»

… der Gefahr, dass der FC Aarau nach zwei Niederlagen wieder in eine Negativspirale gerät.

«Ich gehe mit einem positiven Gefühl an den Start. Die Meisterschaft ist kein Sprint, sondern vielmehr ein Marathon. Das Ziel am Ende der Saison ist klar. Wir alle – Staff und Spieler – ziehen in eine Richtung. Wir konzentrieren uns auf unser Team und bereiten uns gut auf die nächste Aufgabe vor. Wir lernen schnell und wir wollen uns stetig steigern.»

... Aarau als Karrieresprungbrett.

«Ich lebe in der Gegenwart und investiere meine Gedanken und meine Kraft in das, was ich unmittelbar beeinflussen kann – und das ist meine tägliche Arbeit mit meinen Spielern und meinem Staff. Ich bin sehr glücklich in Aarau.»