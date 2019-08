Im Hauptrennen der Elite und Amateure gab es einen «halben» Fricktaler Sieg. Der während der Woche häufig in Gipf-Oberfrick anzutreffende Jonas Döring aus St. German im Kanton Wallis holte sich erstmals den Sieg. Das über 50 Runden führende Rennen blieb bis am Schluss spannend.

Letztendlich konnte sich Döring mit sechs Punkten Vorsprung vor dem Deutschen Marcel Weber, der in dieser Saison das dritte Abendrennen gewonnen hat, und vor Matthias Plattner (Basel) durchsetzen. Da der die Saisonwertung anführende David Amsler (Auenstein) den entscheidenden Postabgang verpasste und nicht über den elften Platz hinauskam, wird es im Kampf um die Gesamtwertung nochmals spannend.

Döring liegt noch 38 Punkte hinter Amsler. An den zwei restlichen noch verbleibenden Rennen der Saison 2019 hat der Walliser die Chance, Amsler noch abzufangen. Die Chancen stehen auch deshalb nicht schlecht, weil das letzte Abendrennen vom 14. August für die Gesamtwertung die doppelte Punktzahl, nämlich deren 50, gibt.

Vogel gewinnt Verfolgungsrennen, keine neuen Sieger beim Nachwuchs

Ein neues Siegergesicht brachte auch das zum zweiten Mal in dieser Saison durchgeführte Verfolgungsrennen. Bei diesem Rennen, bei dem einzig der Schlussspurt über die Klassierungen entschied, holte sich der Thurgauer Alex Vogel vor dem Zürcher Unterländer Mauro Schmid den Sieg.

Am Sonntag hatte es beim Kriterium von Olten noch anders ausgesehen. Da hatte sich Schmid den Sieg geholt, Vogel war Dritter gewesen. «In Brugg drehten die Beine nicht so gut wie am Sonntag in Olten. Deshalb musste ich Vogel den Vortritt lassen», erklärte Schmid nach diesem speziellen Rennen. Das Verfolgungsrennen war einer der Höhepunkte des 600. Abendrennens. Am Schluss der über acht Runden führenden Prüfung, wo alle Kategorien mit Vorgaben auf die Elite starteten, lagen fünf Elite-Fahrer vor dem Anfänger Jan Christen (Gippingen).

Vor dem wegen des Jubiläums in grosser Zahl erschienen Publikum zeigte sich auch der Nachwuchs von der besten Seite. Das Rennen der Junioren und Anfänger wurde zum sechsten Mal in dieser Saison zu einer Beute von Jeannot Rey (Unterentfelden). Der Junior konnte sich allerdings erst in der Schlussphase gegen den Anfänger Jan Christen (Gippingen) durchsetzen.

Bei den Schülern der Jahrgänge 2005 und 2006 gewann Francesco Caruso (Unterlunkhofen) zum vierten Male. Im Rennen der Jahrgänge 2007 und jünger scheint niemand den Fricktaler Lars Emmenegger (Kaisten) stoppen zu können. Er holte sich bei seinem neunten Start auch zum neunten Male den ersten Platz.

Von der Idee überzeugt

Das 600. Brugger Abendrennen ging nicht nur vor einer grossen Zuschauerkulisse, sondern auch vor den Augen etlicher Ehemaliger sowie vor den Gründervätern Max Keller und Edwin Rudolf in Szene. Edwin Rudolf, der spätere Direktor der Schweizer Sporthilfe, hatte 1967 die Idee mit den Abendrennen gehabt. Max Keller, der heutige Ehrenpräsident des RB Brugg setzte diese Idee um und arbeitet auch jetzt noch jeden Sommer in der Organisation mit.