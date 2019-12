Torhüter Dario Ferrante nach der ersten HSC-Heimniederlage der Saison: «Starten wir halt 2020 eine neue Serie»

Die Enttäuschung in den Reihen des HSC Suhr Aarau ist unmittelbar nach der Schlusssirene gross. Gerne hätte die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann das Jahr 2019 mit einem Erfolg beschlossen. Doch dagegen hatte der letzte Gegner des Jahres, der HC Kriens-Luzern, etwas einzuwenden.

Die Innerschweizer beendeten die Ungeschlagenheit des HSC in der heimischen Schachenhalle in der laufenden Saison. Nach acht Siegen und einem Unentschieden resultierte für den HSC am Samstagabend vor 857 Zuschauerinnen und Zuschauern mit dem 22:27 die erste Niederlage vor eigenem Anhang.

«Diese Heimserie war uns sehr wichtig und wir hätten die Ungeschlagenheit in der Schachenhalle gerne in die Weihnachtferien mitgenommen. Es nervt schon, dass das nicht geklappt hat», sagt HSC-Torhüter Dario Ferrante wenige Augenblicke nach der Schlusssirene. «Fakt ist: Jetzt ist diese Serie zu Ende gegangen. Starten wir im Jahr 2020 halt eine neue.»