Tobias Widmer ist ein aussergewöhnlicher Schwinger. Aus drei Gründen. Erstens hebt er sich beruflich vom Grossteil der Gilde ab. Der 21-Jährige ist nicht Metzger, Schreiner, Bauarbeiter oder Landwirt – er arbeitet in der Personalabteilung von Holcim. Ein «Bürogummi» also.

Nach einem Bandscheibenvorfall im Winter und einer längeren Pause lief es Tobias Widmer beim Comeback am Guggibad-Schwinget überhaupt nicht nach Wunsch. «Mein Selbstvertrauen war am Boden, schliesslich hatte ich das Fest im Vorjahr gewonnen», sagt Widmer. Während er noch mit dem Schicksal haderte, handelte seine Freundin, nahm Kontakt mit dem Aargauer Mentaltrainer Stefan Hell auf und wollte ihrem Tobias als Geschenk einige Stunden Betreuung durch Hell schenken.

Heute sagt Widmer, er freue sich über eine möglichst harte Einteilung. Je mehr Eidgenossen er im Sägemehl trifft, umso besser ist er in einem Jahr beim Eidgenössischen in Zug gerüstet, den ersehnten Kranz zu gewinnen.

Er habe früher stets rangorientierte Ziele gehabt und aufgrund der Gegneranalyse seine Chancen abgewägt. «Heute ziehe ich mein Ding durch und ich versuche einfach, in jedem Gang mein Bestes zu geben. Das hat viel Druck von meinen Schultern genommen», erklärt Tobias Widmer.

Gute Erinnerungen an Basel

Der Aargauer spürt, wie der Respekt bei der Gegnerschaft steigt. Selbst wenn er nun vermehrt bei den Spitzenpaarungen eingeteilt wird. All das gibt Selbstvertrauen. Und die Resultate kommen automatisch. Etwa der erste Kranzgewinn an einem Bergfest am Schwarzsee oder das erste Eichenlaub bei einem anderen Teilverbandsfest am Südwestschweizerischen.

Auch an den Austragungsort des Nordwestschweizerischen in Basel von diesem Sonntag hat Tobias Widmer sehr gute Erinnerungen. Am Baselstädtischen stand er diesen Frühsommer erstmals im Schlussgang eines Kantonalschwingfestes. Zwar verlor er diesen gegen den Berner Gast Thomas Sempach, aber auf dem Weg dorthin erlebte er mit dem Willenssieg in einem intensiven Duell gegen Roger Erb ein persönliches Highlight.

Ein anderes war der erste Sieg gegen Eidgenosse Mario Thürig beim Niklaus-Thut-Schwingen in Zofingen. Dieser hatte für Widmer eine emotionale Bedeutung. «Mein erster Kampf als Aktivschwinger war gegen Mario Thürig. Ich hatte keine Chance und war unglaublich beeindruckt. Aber ich hatte mir damals zum Ziel gesetzt, ihn eines Tages zu bezwingen.»