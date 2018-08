Wenn an diesem Wochenende im Raum Aarau Sportler auf die Jagd nach orange-weissen Fähnchen gehen, sind darunter auch zwei grosse Aargauer Nachwuchshoffnungen. Timo Suter und Sanna Hotz sind am Aargauer 3-Tage-OL im Einsatz. Hotz ist zwar gespannt darauf, wie sie im Vergleich mit ihren kantonalen Konkurrentinnen abschneidet, wirklich wichtig ist der 16-Jährigen dieser Anlass jedoch nicht. Ähnlich sieht die Situation auch bei Suter aus. Ein entscheidender Lauf ist dies auch für ihn nicht.

Warum die beiden jungen Orientierungsläufer dem regionalen Anlass nicht allzu grosse Bedeutung beimessen, wird schnell klar: Beide verzeichneten bereits auf internationalem Parkett Erfolge. So wurde Sanna Hotz dieses Jahr Europameisterin in der Staffel. Die Begeisterung am Orientierungslauf kommt bei beiden nicht von ungefähr. 1995 wurde Daniel Hotz, der Vater von Sanna, Weltmeister – ebenfalls in der Staffel. Bei den Suters ist OL ebenfalls Familiensache. Vater Nik trainierte eine Zeit lang sogar das Nationalteam der Männer.

Schon früh mitgegangen

In beiden Fällen nahmen die Eltern die Kinder von klein auf an OL-Wettkämpfe mit und generierten somit schon von Beginn an Interesse. «Seit ich mit acht Jahren meinen ersten OL alleine lief, habe ich eine Leidenschaft dafür entwickelt», erklärt der 20-Jährige. Bei beiden war es aber nie der Fall, dass sie zum OL gedrängt worden wären. Suter war – wie auch Hotz – polysportiv tätig. Er entschied sich dann aber doch für den OL, weil er mit 14 ins Kader kam. Er erinnert sich: «Es war schliesslich dank Kyburz, Hubmann und Niggli auch mein Traum.»