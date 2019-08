Das zwölfte Abendrennen wurde in der Hauptkategorie eine Beute von Timo Güller. Der Fahrer des RV Sulz gewann mit drei Punkten Vorsprung vor David Amsler (Auenstein). Der in Kaisten aufgewachsene Amsler holte sich mit diesem zweiten Platz an den Brugger Abendrennen erstmals den Gesamtsieg. Amsler vertauschte mit Güller die Plätze. Er war letztes Jahr in der Saisonwertung Dritter geworden, Güller hatte gewonnen. Nun schwang Amsler in der Saisonwertung obenaus und Güller landete dank dem Sieg im letzten Rennen in der Saisonwertung auf dem dritten Platz. Der Walliser Jonas Döring landete auf dem zweiten Platz.

Wie Gesamtsieger Amsler war er in dieser Saison der regelmässigste Teilnehmer an den Abendrennen. Beide verpassten von den zwölf Rennen nur je eines. Wenn sie am Start waren, fuhren Amsler und Döring auch vorne mit. Das zahlte sich mit den beiden ersten Plätzen in der Saisonwertung aus. In die Siege teilten sich so viele Fahrer wie schon lange nicht mehr. Das machte die 53. Saison der Brugger Abendrennen abwechslungsreich und spannend. Die drei Erstplatzierten der Saisonwertung gewannen fünf der zwölf Rennen. Amsler schwang dreimal obenaus. Er war nach Anzahl Siegen der erfolgreichste Fahrer der Saison 2019.

Huber überflügelte

Fabian Lienhard, der am letzten Rennen nicht mehr am Start war, gewann zweimal. Je einmal kamen Manuel Zobrist, Christian Weber, Mauro Schmid, der Deutsche Marcel Weber, Jonas Döring, Timo Güller und Silvan Dillier zum Erfolg. Obwohl nur einmal am Start war Silvan Dillier die prägendste Figur der Saison. Er gewann am 24. Juli das mit 49,278 km/h in der Geschichte der Brugger Prüfungen am schnellsten gefahrene Abendrennen. Geschichtsträchtig war auch der 31. Juli. An diesem Mittwoch wurde das 600. Brugger Abendrennen ausgetragen. Sieger dieses Rennens wurde Jonas Döring. Marcel Weber gewann die jeweils in der siebtletzten Runde ausgetragene Sprintwertung.