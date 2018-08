Wenn der HSC Suhr Aarau am kommenden Mittwoch in Schaffhausen zum Saisonstart auf den Platz läuft, wird nicht mehr Patrick Romann die Mannschaft anführen. Der 24-jährige Ex-Captain ist Ende vergangene Saison wegen eines anspruchsvollen Studiums im Ausland zurückgetreten. Als Nachfolger hat Trainer Misha Kaufmann gleich zwei Spieler bestimmt: Rückraumspieler Tim Aufdenblatten und Goalie Dario Ferrante. Die Captain-Doppelbesetzung kann Geschäftsführer Lukas Wernli gut nachvollziehen: «Dario ist Patrick vom Typ her sehr ähnlich und Tim ist ein Eigengewächs. Die beiden sind prädestiniert für die Co-Captain-Rolle.»

Dass Mannschaften diesen Weg wählen, ist im Handball zwar unüblich, «aber der THW Kiel, den man als das Real Madrid des Handballs bezeichnen könnte, hat auf die neue Saison gleich drei Captains gewählt», wie Ferrante erklärt. Da es im Handball keine Captain-Binde gebe, müsse man auch keinen «Matchtag-Captain» bestimmen. Bereits in der Vorrunde stimmt laut Wernli die Chemie zwischen den frischgebackenen Co-Captains. «Es ist nicht so, als würden wir jetzt gemeinsam Urlaub planen, aber wir verstehen uns gut», erzählt Ferrante. Dass eine gewisse Harmonie herrscht, ist auch Aufdenblatten wichtig: «Schliesslich sind wir in unserer Funktion dazu gezwungen, viel Zeit miteinander zu verbringen.» «Mehr als sonst schon», fügt Ferrante lachend hinzu. Eine gewisse Skepsis Über die Möglichkeit einer gemeinsamen Mannschaftsführung wurden die beiden Spieler schon im Winter informiert. Damals war der 22-jährige Aufdenblatten nicht wirklich überzeugt von der Idee: «Ich bin eher der ruhige Typ, ich habe mich einfach nicht als Captain gesehen. Mittlerweile bin ich aber zufrieden mit der neuen Rolle. Sie hat mir in einigen Aspekten echt die Augen geöffnet. Wir besprechen mit dem Trainer zum Beispiel Probleme, die noch gar nicht eingetreten sind. Es gehört so vieles zum Captainamt, das ich früher nicht wahrgenommen habe. Als Belastung sehe ich das aber nicht.»

Die anfängliche Skepsis seines Mitkollegen kann Ferrante nicht nachvollziehen: «Tim ist alleine vom Werdegang her prädestiniert für die Position. Er ist aus der Region und spielte bereits als Junior für den HSC. Er weiss, wie man sich durch die Juniorenstufen bis zum NLA-Spieler durchkämpft.» Ferrante: Vom Neuzugang zum Captain Im Gegensatz zu Aufdenblatten ist Ferrante erst zu Beginn der vergangenen Saison vom TV Endingen zum HSC Suhr Aarau gestossen. «Ich weiss dafür, wie es ist, neu zu einem Team zu stossen», erzählt Ferrante. Dazu kommt, dass der Goalie italienisch-schweizerischer Doppelbürger ist: «Ich weiss zwar nicht, ob das der Grund ist, aber ich habe zu den ausländischen Spielern einen sehr guten Draht.» Der 24-Jährige hat sich schon früh mit seinem Vorgänger über die Captain-Rolle ausgetauscht. «Patrick ist ein guter Freund von mir, er hat mir viel mitgegeben. So gesehen wurde ich wohl ein halbes Jahr vorher ‹angelehrt›», fügt der Medizinstudent schmunzelnd hinzu.