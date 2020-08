Teure Vergangenheit: So leidet der FC Aarau unter der Prämienexplosion

In den Jahren 2016, 2017 und 2018 sank die Summe von 233 000 auf 188 000 Franken (siehe Grafik), die Folge von wenigen Verletzungen mit hauptsächlich kurzer Ausfalldauer jeweils im Jahr zuvor. Dann die Saison 2017/18, in der sich die Verletzungshexe im Brügglifeld austobte und in der es zur kurzfristigen Situation kam, dass die von der Unfallversicherung HDI bezogenen Leistungen höher waren als die vom FCA bezahlten Prämien.

Verletzungen gehören zum Fussball dazu wie Tore und Taktik. Deswegen zahlen Fussballklubs bis zu sechsmal höhere Prämien an ihre Unfallversicherung (UVG) als etwa eine Firma, deren Angestellte von morgens bis abends am Bürotisch sitzen. Doch die Prämienzahlungen des FC Aarau sind in den vergangenen zwei Jahren explodiert und zur grossen Belastung für die Klubkasse geworden.

Sage und schreibe 21-mal hat sich in der Saison 2017/18 ein FCA-Profi so schwer verletzt, sodass er mindestens drei Wochen ausfiel. Fünf Spieler erlitten langwierige Knieverletzungen. Wie in allen Branchen üblich bei Berufsunfällen, übernimmt auch beim FC Aarau jeweils ab dem dritten Ausfalltag die Unfallversicherung den Lohn der Verletzten.

Grossklubs haben durch ihre Strahlkraft die Chance, via Sponsorendeals die Last der hohen UVG-Prämien abzufedern. Nicht so kleinere Klubs wie der FC Aarau, bei denen die Prämien ein grosses Loch in die Kasse reissen. Wettbewerbsverzerrung? Die Swiss Football League ist sich des Problems bewusst, das Thema «Einheitsversicherung» kommt immer mal wieder auf die Agenda, bislang ergebnislos. Swiss Olympic plädiert dafür, dass der Sport offiziell als Hochrisikoberuf eingestuft wird. So könnte er von der Suva zu fairen Konditionen versichert werden, was der Suva bislang gesetzlich nicht erlaubt ist. (wen)

Besonders bitter: Seit dem Sommer 2018 haben die Anzahl und die Schwere der Verletzungen deutlich abgenommen, während die UVG-Prämien explodiert sind. Eine Besserung für 2021 ist nicht in Sicht.

Dies wirft ein neues Licht auf die Arbeit von Sportchef Sandro Burki: Er stand in der Kritik, im Sommer 2019 die abgewanderten Schlüsselspieler Nikolic, Obexer, Bürgy, Tasar und Karanovic nicht adäquat ersetzt zu haben. Doch a) waren die drei Erstgenannten Leihspieler, deren Löhne die Stammklubs bezahlt haben. Und b) kosten Spieler dieser Güteklasse so viel Geld, das der FC Aarau nach der Explosion der UVG-Prämien erst recht nicht hat.

In diesem Sommer gesellen sich zur hohen Prämienbelastung der fehlende Hauptsponsor, die weggebrochenen Matcheinnahmen nach der Coronapause und die Unsicherheit, wie viele Zuschauer ab Oktober wieder ins Brügglifeld dürfen. Insgesamt, so Präsident Bonorand, würden dem Sportchef beim Kaderbau mittlerweile über eine halbe Million Franken weniger zur Verfügung stehen als in der Saison 2018/19.

Frei von Schuld an der vergangenen Saison (Rang acht) ist Burki dadurch nicht, denn: Der FCA gehört weiterhin zu den vier Klubs in der Challenge League, die am meisten für die Profimannschaft ausgeben. Und dass man aus weniger Geld sogar mehr als zuvor herausholen kann, ist nicht zwingend ein Widerspruch. Doch dass in diesem Sommer etwa die Löhne der abgewanderten Grossverdiener Neumayr und Schneuwly nicht eins zu eins in neue sogenannte Stars reinvestiert werden können, liegt auf der Hand.

Zurück zu den UVG-Prämien. Bonorand hofft dereinst auf eine jährliche Summe von rund 400 000 Franken: «Damit hätte eine Versicherung 2019 mit uns Geld verdient – und auch in diesem Jahr sind wir auf diesem Kurs.» Um ab 2022 Entlastung zu haben, wurden Massnahmen ergriffen: Aufrüstung der medizinischen Abteilung mit Fokus auf Früherkennung von Verletzungen. Und bei Bagatellfällen (Ausfalldauer 1-2 Wochen) sollen für einen verletzten Spieler nicht mehr automatisch Taggelder beantragt werden, was den Leistungsbezug weitersenken und so den FCA attraktiver für Versicherungen machen soll.