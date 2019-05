Bereits im Hinspiel in Genf hatte sich gezeigt, dass die Whoppers sehr physisch spielen. Sie blieben auch auf Tortuga ihrem System treu. Die Gäste konnten mit der Offense starten und wurden von der Pirates Defense gleich im ersten Drive zum Punten gezwungen. Der Punt konnte geblockt werden und Roger Galliker trug den Ball bis in die Endzone der Genfer. Dank erfolgreichem Point after Touchdown (PAT) gingen die Pirates damit früh mit 7:0 in Führung. Die Defense machte auch den zweiten Drive der Whoppers Offense zunichte.

Die Offense der Argovia Pirates war erfolgreicher als zuvor die Genfer. Mit dem ersten Drive im zweiten Viertel erzielte Runningback Roli Stadelmann den zweiten Touchdown für die Platzherren. Der PAT misslang. Es stand 13:0 für die Pirates. Nachdem mehrere Drives beider Mannschaften zu keinen Punkten führte, gelang den Pirates kurz vor der Pause durch Alex Kopp ein Fieldgoal zum 16:0 Endstand.

Ohne Quarterback

Die Teams lieferten sich eine Schlacht um jedes Yard, ohne weiter punkten zu können. Im letzten Viertel führte die harte Gangart in dieser Partie zu Verletzten. Am schlimmsten traf es den Argovia Pirates Quarterback Cédric Waser, für den die Verletzung das frühzeitige Saisonende bedeutet.

Die Pirates mussten in der Folge ohne Quarterback spielen und ihre Spielzüge entsprechend einschränken. Später mussten noch zwei weitere Spieler mit Verletzungen das Feld verlassen. Die nächsten Partien gegen die souveränen Tabellenführer Zurich Renegades sowie gegen die Thun Tigers und die Bienna Jets werden nun besonders schwer für die Aargauer. Für Roger Bächli ist aber klar: «Trotz der sehr schwierigen Situation und den starken Gegnern ist aufgeben keine Option!»

Hoher Sieg der U19

22 motivierte und gut gelaunte Spieler aus den Organisationen der Argovia Pirates und der Midland Bouncers bildeten am Nachmittag das Kader der U19 Mannschaft, die ebenfalls gegen die Geneva Whoppers antrat. Headcoach war am Samstag Fulgenzio Jorio von den Bouncers, da Marcel Fehr abwesend war. Erklärtes Ziel der Partie war, an die Leistung aus der Begegnung gegen die St. Gallen Bears anzuknüpfen, die vielen individuellen Fehler aber zu eliminieren.

Bei optimalem Football Wetter konnten die Pirates mit der Offense ihre Angriffsserie eröffnen. Im zweiten Spielzug wurde der Pitch vom Quarterback zum Ballträger nicht sauber ausgeführt. Nachdem daraus resultierenden Fumble konnten die Pirates den Ball glücklicherweise selber übernehmen und daraus sogar einen Running Touchdown über 70 Yard erzielen. Dank dem erfolgreichen PAT stand es 7:0 für die Pirates.

Überzeugender Start

Nun war die Defense der Argovia Pirates das erste Mal gefordert. Sie konnten nach einigen Spielzügen der Genfer den Ball durch eine Interception zurückerobern, womit die Pirates Offense mit guter Feldposition wieder in den Angriff starten konnte. Dieser Fehler der Geneva Whoppers wurde nach nur 3 Spielzügen mit einem Touchdown und einer Two Point Conversion bestraft. Die Pirates lagen mit 15:0 in Führung.

In der folgenden Angriffsserie zeigte die Offense der Geneva Whoppers dass auch sie ihre Stärken haben und Punkte aufs Board bringen wollten. In nur vier Spielzügen gelang es den Whoppers, das ganze Spielfeld zu überqueren und den Drive mit einem Touchdown und einer Two Point Conversion erfolgreich abzuschliessen.