Testspiel Gelungene Generalprobe: Der FC Aarau scheint nach dem 3:0 gegen Austria Lustenau bereit für den Rückrundenstart Der FC Aarau kann am nächsten Samstag mit einem guten Gefühl ins erste Spiel der Challenge-League-Rückrunde gegen Thun steigen. Das Team von Trainer Boris Smiljanic gewann das letzte Testspiel auswärts in Bregenz gegen Austria Lustenau auch in der Höhe verdient 3:0. Nikola Gjorgjev, Valon Fazliu und Shkelqim Vladi schossen die Tore.

Drei Tore gegen einen österreichischen Bundesligisten: Dem FC Aarau ist die Generalprobe auf die Rückrunde gelungen. (Neuenburg, 22.07.2022) Urs Lindt/Freshfocus

Diese Leistung liess sich wahrlich sehen. Der FC Aarau dominierte den Gegner Austria Lustenau, immerhin derzeit der Tabellen-Achte der österreichischen Bundesliga, fast nach Belieben. Und nachdem Stürmer Shkelqim Vladi nach 73 Minuten und kurz vor seiner Auswechslung das dritte Aarauer Tor erzielt hatte (sein erstes in dieser Vorbereitung nach der Knieverletzung im Herbst), entsprach das Resultat in Bregenz auch in der Höhe dem Gezeigten auf dem Platz.

Gerade nach der Pause kam der FCA zu einer Vielzahl von Chancen. Dabei war es immer wieder das Offensiv-Trio mit Vladi sowie Varol Tasar und Valon Fazliu, das sich zum Abschluss durchspielte. Die drei harmonierten teilweise prächtig, unterstützt aus dem Mittelfeld vom ballsicheren Nikola Gjorgjev und dem vifen Mischa Eberhard. Das Verhältnis an klaren Chancen lautete am Ende 10:2 für die Aarauer.

Schon früh hatte Gjorgjev den FC Aarau mit einem Schlenzer aus 20 Metern unter die Latte in Führung gebracht (14.), nach etwas mehr als einer Stunde erhöhte Fazliu mit einem Abstauber nach einem ersten abgewehrten Schuss von Vladi auf 2:0 (67.).

Smiljanic änderte die Startformation im Vergleich zum 2:0-Sieg am Mittwoch gegen die U21 des FC Luzern auf vier Positionen: Im Tor stand diesmal die Nummer 1, Simon Enzler. In der Innenverteidigung nahm Marco Thaler neben Abwehrchef Aleksandar Cvetkovic den Platz des kranken Jan Kronig ein. Im Mittelfeld ersetzte Eberhard den ebenfalls kranken Nuno da Silva, und als rechter Aussenverteidiger spielte Noël Wetz, dem am Mittwoch ein Tor gelungen war, für Arijan Qollaku.

Das alles deutet auf klare Ideen von Seiten des Trainers hin. Er hat die Mannschaft taktisch auf ein 4-3-1-2-System umgebaut. Der Steigerungslauf in den Testspielen in Bezug auf Leistung und Resultate lässt einiges erhoffen im Hinblick auf das erste Spiel in der Challenge League am kommenden Samstag um 18.00 Uhr im Brügglifeld gegen Thun.

Doch noch sind es bloss Hoffnungen, keine Garantien. Denn es waren nur Testspiele. Und selbst die gute Leistung und der hohe Sieg gegen Austria Lustenau müssen mit Vorsicht bewertet werden. Die Österreicher sind in der Vorbereitung noch nicht gleich weit wie der FC Aarau. Für sie beginnt die zweite Saisonhälfte erst Mitte Februar. Und erst nächste Woche reist das Team ins Trainingslager nach Belek.