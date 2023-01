Testspiel Erster Testspielsieg: Der FC Aarau schlägt die U21 des FC Luzern im Schachen 2:0 Im dritten Testspiel der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Challenge League gelingt dem FC Aarau der erste Sieg. Auf dem Kunstrasen im Schachen bezwingt er die U21 des FC Luzern dank Toren von Varol Tasar und Noël Wetz 2:0.

Varol Tasar schoss im Testspiel gegen Luzern U21 das Führungstor für den FC Aarau. Marc Schumacher / Freshfocus

Witterungsbedingt wurde die Partie nicht auf dem Brügglifeld, sondern auf dem Kunstrasen im Schachen ausgetragen. Varol Tasar traf in der 20. Minute nach einem Konter und dem Zuspiel von Sturmpartner Shkelqim Vladi zur Führung. Aussenverteidiger Noël Wetz, der wie neun andere Feldspieler nach der Pause eingewechselt wurde, erzielte nach 50 Minuten im zweiten Versuch das 2:0.

Nach den Niederlagen im Trainingslager in Belek gegen Chindia Targoviste (Rumänien) und Turan Tovuz (Aserbaidschan) hätte dieser erste Sieg in der Vorbereitung auch höher ausfallen können. Vor der Pause waren Jan Kronig und Valon Fazliu im Anschluss an Corner gefährlich, in der zweiten Halbzeit verpassten Mischa Eberhard und Mickaël Almeida den dritten Treffer.

Bevor Trainer Boris Smiljanic in der Pause alle Feldspieler auswechselte, hatte er gegen den Leader der Promotion League eine Startformation nominiert, die man sich abgesehen von Ersatzkeeper Joshua Neuenschwander auch beim Rückrundenstart gegen Thun am 28. Januar vorstellen könnte: In der Viererabwehr spielten Arijan Qollaku, Aleksandar Cvetkovic, Jan Kronig und Bastien Conus. Im Mittelfeld führte Olivier Jäckle im Zentrum Regie, flankiert wurde der Captain von Nuno da Silva und Nikola Gjorgjev. Und hinter den Spitzen Shkelqim Vladi und Varol Tasar agierte Valon Fazliu.

Das letzte Vorbereitungsspiel bestreitet Aarau am Samstag auswärts gegen den österreichischen Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau.