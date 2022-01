Testspiel Die Jungen dürfen ran - und Almeida holt sich Selbstvertrauen: Der FC Aarau schlägt Erstligist Schötz mit 4:1 Eine Woche vor dem Rückrundenstart holt der FC Aarau einen deutlichen Testspielsieg. In der Startaufstellung stehen viele unbekannte Gesichter.

Mickaël Almeida zeigte sich im Testspiel gegen Schötz spielfreudig. freshfocus

Der FC Aarau gewinnt auch sein drittes Testspiel im Jahr 2022. Den Erstligisten FC Schötz bezwingen die Aarauer am Freitagabend mit 4:1. Trainer Stephan Keller nutzte die Gelegenheit gegen den unterklassigen Gegner, um einigen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs Einsatzzeit zu verschaffen.

Einer von ihnen war der 17-jährige Samuel Krasniqi. Der arbeitet auf der Geschäftsstelle des Vereins und spielt normalerweise in der U18. Gegen Schötz schoss er in der 64. Minute das 3:1 nach schöner Vorarbeit von Mickaël Almeida. Almeida, der in der Meisterschaft zuletzt glücklose Stürmer, stellte mit seinem Tor wenig später den Endstand her.

In Führung gingen die Aarauer bereits nach elf Minuten durch Liridon Balaj. Den Schötzer Ausgleichstreffer (40.) quittierte Silvan Schwegler kurz vor dem Pausenpfiff mit der abermaligen Führung. Insgesamt war der Erfolg in der Höhe verdient und hätte durchaus noch klarer ausfallen können.

Am Samstag bestreitet der FC Aarau bereits sein nächstes Testspiel gegen La-Chaux-de-Fonds, ebenfalls aus der 1. Liga. Das Spiel findet im Stadion Brügglifeld unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.