Tennis Zwei Wochenenden im Zeichen der Aargauischen Senioren Meisterschaften An den kommenden beiden Wochenenden finden in Zofingen die Aargauischen Senioren Meisterschaften in der Halle statt. Wir blicken voraus auf die zwei Turnier-Weekends in der Thutstadt.

José Taborda ist in der Kategorie 45+/55+ die Nummer eins Fabio Baranzini

Genau wie bei den Aktiven Hallen Meisterschaften haben sich die Organisatoren der Aargauischen Senioren Meisterschaften in der Halle entschieden, das Turnier im Vergleich zum Vorjahr auf zwei Wochenenden auszubauen. Den Auftakt machen die Senioren am kommenden Wochenende, eine Woche später sind dann die Seniorinnen an der Reihe. Der Grund für diese Aufteilung ist einfach: Es haben sich zu viele Spielerinnen und Spieler angemeldet, um Seniorinnen und Senioren am selben Wochenende antreten zu lassen – ein schönes Problem.

Bei den Männern zeichnet sich in der Kategorie 35+ ein offenes Duell ab. Top gesetzt ist Christoph Kunz (R3, TC Rothrist), aber auch die drei anderen Teilnehmer kommen alle für den Sieg in Frage. Es sind dies Marco Heimgartner (R3, TC Buchs), Philipp Noever (R4, TC Buchs) und Pascal Rennhard (R4, TC Rohrdorferberg). In der Altersklasse 45+, die mit den Senioren 55+ zusammengelegt worden ist, führt José Taborda (R3, TC Brugg) das Teilnehmerfeld an. Taborda ist klassierungsmässig der stärkste Spieler, trifft aber auf Konkurrenten, die teilweise deutlich jünger sind als er. Einer dieser Kontrahenten ist beispielsweise Philipp Reinmann (R3, TC Dulliken), der an Nummer zwei gesetzt ist.

Beat Rennhard ist top gesetzt in der Kategorie 60+ Fabio Baranzini

Lokalmatador Rennhard top gesetzt

Stark besetzt ist die Konkurrenz der Senioren 65+. Angeführt wird das Teilnehmerfeld vom Einheimischen Beat Rennhard (R4, TC Zofingen), der vor wenigen Tagen an den Senioren Schweizer Meisterschaften die Bronzemedaille gewonnen hat. Dies allerdings in der Altersklasse 70+. Sein nominell stärkster Kontrahent ist Robert Vögtlin (R4, TC Obersiggenthal). In Zofingen wird nicht nur Einzel sondern auch Doppel gespielt. Und in dieser Konkurrenz gibt es einen klaren Favoriten. Es ist dies die Paarung Marco Heimgartner / Philipp Noever. Die Clubkollegen des TC Buchs sind auf dem Papier das stärkste Duo.

Nadine Sanfilippo ist die Favoritin bei den Frauen 30+ Fabio Baranzini

Sanfilippo und Baumgartner-Ziegler zu favorisieren

Eine Woche später greifen dann die Seniorinnen ins Spielgeschehen ein. Top gesetzt in der Kategorie 30+ ist Nadine Sanfilippo (R2, TC Neuenhof), die im letzten Herbst bereits die Aargauischen Senioren Meisterschaften auf Sand gewonnen hat. Sie wird von den drei R3-Spielerinnen Stefanie Kessler, Caroline Scheidegger und Janine Bernasconi-Schefer gefordert. Klarer präsentiert sich die Ausgangslage bei den Frauen 50+. Dort ist Beatrice Baumgartner-Ziegler (R2) an Nummer eins gesetzt. Sie hatte sich im vergangenen Jahr in dieser Altersklasse gleich zwei Schweizer Meistertitel sichern können und ist damit die grosse Titelfavoritin in dieser Konkurrenz. Gemeinsam mit ihrer Doppelpartnerin Barbara Wälti (R3) ist sie auch die Turniernummer eins im Frauendoppel. Dort wartet allerdings harte Konkurrenz – vor allem durch das Duo Stefanie Kessler / Nadine Sanfilippo.