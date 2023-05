Tennis Teufenthaler NLB-Team auf Kurs Richtung Ligaerhalt Am dritten Interclubspieltag gab fürs die Teufenthaler Männer in der Nationalliga B eine 3:6-Niederlage. In der Nationalliga C stehen derweil drei von sieben Teams bei den Aktiven in den Aufstiegsspielen.

Die Teufenthaler Männer sind auf Kurs Richtung Ligaerhalt Fabio Baranzini

Das Warten auf den ersten Sieg in der laufenden Saison geht für die NLB-Männer des TC Teufenthal weiter. Auch am dritten Spieltag gab’s eine Niederlage. Diese war allerdings zu erwarten, war doch der Gegner Tabellenführer Büsingen, der in dieser Saison Aufstiegsambitionen hegt. Die Wynentaler haben sich in dieser Begegnung jedoch achtbar aus der Affäre gezogen. Vor allem die beiden Teamleader Yannik Steinegger und Moritz Baumann, die bislang unglücklich gekämpft und mehrmals knapp verloren hatten, konnten an diesem Wochenende auftrumpfen.

Steinegger und Baumann waren nämlich für alle drei Teufenthaler Punkte zuständig. Beiden schlugen im Einzel einen höher eingestuften Kontrahenten und setzten sich anschliessend auch noch gemeinsam im Doppel durch. Und es wären sogar noch mehr Punkte drin gelegen für die Teufenthaler. Patrik Hartmeier und Yanik Kälin verloren ihre Einzel in drei Sätzen und das Duo Hartmeier/Luca Keist unterlag im Doppel erst im Champions Tie Break. Aber auch mit den drei Zählern dürfen die Teufenthaler zufrieden sein, denn sie sind weiterhin auf Kurs in Richtung Ligaerhalt.

Aarau und beide Zofinger Teams in den Aufstiegsspielen

In der Nationalliga C der Männer beenden die Aarauer ihre Vorrunde mit einem weiteren klaren Sieg. Gegen Schlusslicht Burgdorf liessen sie gar nichts anbrennen und gewannen diskussionslos mit 8:1. Sie starten damit als Gruppensieger in die Aufstiegsspiele. Dasselbe haben die Männer aus Zofingen geschafft. Sie siegen abschliessend ebenfalls mit 8:1 gegen TAN Tennis Club und haben sich damit den Gruppensieg gesichert. Sie treffen im ersten Aufstiegsspiel auf Nyon. Mit den Frauen des TC Zofingen hat sich noch ein drittes Aargauer NLC-Team für die Aufstiegsspiele qualifizieren können. Zwar setzte es zum Abschluss eine 1:5-Niederlage gegen die klaren Gruppensiegerinnen des TC Falkensteig SG ab, aber dank des besseren Satzverhältnisses klassieren sich die Zofingerinnen in der Endabrechnung vor dem punktgleichen Team aus Burgdorf auf Rang zwei.

Quartett kämpft um den Ligaerhalt

Den Gang in die Abstiegsspiele müssen derweil die drei Männerteams aus Rohrdorferberg, Lenzburg und Rheinfelden antreten. Immerhin: Für die Lenzburger gabs beim 2:7 gegen Marin die ersten Punkte in diesem Jahr, genauso für Rohrdorferberg beim 1:8 gegen Herzogenbuchsee. Beide Teams starten jedoch als klare Aussenseiter in ihre Abstiegspartien. Rheinfelden hat derweil auch am letzten Spieltag gepunktet und gegen Gruppensieger Meggen drei Zähler ins Trockene gebracht. Dennoch müssen sie in den Abstiegsspielen auflaufen, wo sie sich mit Allmend Luzern messen. Dasselbe gilt für die Frauen des TC Spreitenbach. Die Aufsteigerinnen verlieren das letzte Gruppenspiel gegen Veveysan II mit 2:4 und werden damit Gruppendritte. Die Teilnahme an den Aufstiegsspielen haben sie beim 3:3-Unentschieden gegen Schlusslicht Waidberg vergeben.

Buchs und Wettingen in den Abstiegsspielen

In der Nationalliga A der Seniorinnen und Senioren gabs für die drei Aargauer Teams an diesem Wochenende vier Punkte aus zwei Begegnungen. Die Wettinger Männer 55+ konnten zum Abschluss der Gruppenspiele erstmals mehr als einen Punkt in einer Begegnung gewinnen. Gegen Schlusslicht Reinacherheide gabs ein 3:3. Damit starten die Wettinger als Gruppendritte ins Abstiegsspiel gegen Melide. Im dritten Spiel gabs für die Buchser Frauen in der Altersklasse 40+ die dritte 1:5-Niederlage. Damit ist klar, dass die Buchserinnen als Gruppenletzte in die Abstiegsspiele starten werden. Die Gegnerinnen dort kommen aus Thalwil. Ihr letztes Gruppenspiel noch nicht ausgetragen haben die Männer des TC Bremgarten. Sie spielen in der NLA 70+ und duellieren sich dort heute mit Schlusslicht Langriet.