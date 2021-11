Tennis-Sängerin Aargauer Tennis-Talent veröffentlicht Song und macht damit Sportlerinnen und Sportlern Mut und Hoffnung Die 17-jährige Chelsea Fontenel hat ihre zweite Musik-Single inklusive Video herausgebracht. «New Day» soll Sportlerinnen und Sportlern Mut und Hoffnung machen.

Chelsea Fontenels neue Single "New Day". youtube

Chelsea Fontenel - sie gilt nicht nur als vielversprechendes Tennis-Talent, das den Sprung auf die Profi-Tour schaffen möchte, sie hat auch eine beeindruckende Stimme und peilt neben dem Tennis auch eine Karriere als Sängerin an.

Die 17-jährige Aargauerin, dessen Familie erst kürzlich von Wettingen nach Full-Reuenthal zügelte, hat nun ihre zweite Single veröffentlicht. «New Day» heisst ihr neustes Werk, nachdem sie mit «Showers of Blessings» im Jahr 2018 ihre erste Single auf den Markt brachte. Fontenel verbindet im professionell aufgezeichneten Songvideo, das sie in den Sommerferien in Sedrun aufgenommen hatte, ganz bewusst das Singen mit dem Tennis.

Der Song soll zu einem Neustart anregen, das Schlechte hinter sich zu lassen und den Mut zu haben, etwas zu verändern. Es soll Menschen helfen, die am Boden liegen, die Kraft zu finden, wieder aufzustehen. Chelsea Fontenel sagt:

«Ich will ein paar positive Vibes vom Court senden. Einige Sportler äusserten in letzter Zeit viele mentale Probleme. Ich denke da an die US-Turnerin Simone Biles oder den japanischen Tennisspielerin Naomi Osaka.»

Auf die Single hat Chelsea Fontenel schon viele positive Rückmeldungen erhalten. «Die Leute sagen, der Song gebe Hoffnung. Manche sagen, es tut gut, sich damit am Morgen wecken zu lassen.»

Das Making-Of-Video:

Erste Grand-Slam-Auftritte, erste WTA-Punkte

Auch sportlich hat Chelsea Fontenel, die sich vor über zwei Jahren der renommierten IMG Academy in Bradenton südlich von Tampa in Florida anschloss, ein erfolgreiches Jahr hinter sich mit vielen Turniereinsätzen und vielversprechenden Fortschritten - trotz erschwerter Corona-Bedingungen. Als eines von zahlreichen Highlights nahm die 17-Jährige, die bereits erste WTA-Punkte sammeln konnte, an den French Open in Paris erstmals an einem Juniorinnen-Grand-Slam teil. Daraufhin folgten auch die Teilnahmen bei den Juniorinnen an Wimbledon in London und den US Open in New York.

Mittlerweile belegt Chelsea Fontenel im Juniorinnen-Ranking der ITF Platz 77. Bestimmt wird ein neuer Tag dazu beitragen, die Platzierung stetig zu verbessern.