Tennis Sadecky und Tsygourova verteidigen ihre Titel An den Aargauischen Meisterschaften in Obersiggenthal können Alexander Sadecky und Katerina Tsygourova ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Beide setzen sich in ihren Finalspielen klar durch.

Titelverteidiger Alexander Sadecky war erneut der beste Spieler Fabio Baranzini

Leandro Romeo Zgraggen (R1) – so heisst der Überraschungsmann der diesjährigen Aargauischen Meisterschaften. Der 18-Jährige, der an der University of North Dakota spielt und trainiert, eliminierte gleich zum Auftakt den top gesetzten Jonas Schär (N2, 15) und beendete so dessen Hoffnungen auf den Turniersieg. Auch in den darauffolgenden Runden blieb Zgraggen ungefährdet und erreichte so den Final. Dort traf er auf Titelverteidiger Alexander Sadecky (N3, 32).

Leandro Romeo Zgraggen war der Überraschungsmann des Turniers Fabio Baranzini

Und in diesem Finalspiel zeigte der frühere Profispieler Sadecky gegen seinen 17 Jahre jüngeren Kontrahenten eindrücklich, wie man taktisch geschickt spielt. Präzis platzierte Aufschläge, clever eingestreute Slicebälle in unterschiedlichen Längen und immer wieder gut getimte Netzangriffe mit erfolgreichen Abschlüssen – auf diese Weise liess er dem Überraschungsmann keine Chance. 6:1, 6:1 lautete das klare Verdikt am Ende gegen den zunehmend ratlos wirkenden Zgraggen. «Ich spürte den Druck, dass ich diese Partie gewinnen muss», sagt Sadecky nach dem Final. «Das war nicht einfach, aber zum Glück servierte ich gut und konnte das zeigen, was es gebraucht hat. Aber das klare Resultat täuscht etwas darüber hinweg, dass es aus meiner Sicht ein schmaler Grat war und die Partie hätte offener verlaufen können. Die wichtigen Games sind zu meinen Gunsten ausgegangen.»

Katerina Tsygourova wurde ihrer Favoritenrolle gerecht Fabio Baranzini

Tsygourova zu stark für die Konkurrenz

Bei den Frauen kam es im Final zum Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen, die ihre jeweilige Tableauhälfte fast schon nach Belieben dominiert hatten. Auf der einen Seite war das Titelverteidigerin Katerina Tsygourova (N2, 22), die sich als klare Titelfavoritin souverän ins Finale spielte. Und auf der anderen Seite Tamara Arnold, die zwar nur noch R1 klassiert ist, aber immer wieder aufblitzen liess, dass auch sie dereinst ebenfalls N2 klassiert war.

Tamara Arnold wehrte sich nach Kärften, war aber im Final ohne Siegeschance Fabio Baranzini

Entsprechend intensiv wurde die Anfangsphase dieser Partie geführt. In vielen langen und spektakulären Ballwechseln kämpften die beiden Kontrahentinnen um jeden Punkt. Allein die ersten vier Games dauerten beinahe 25 Minuten. Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr konnte sich die favorisierte Tessinerin Katerina Tsygourova absetzen. Zwar musste sie noch immer um fast jeden Punkt kämpfen, doch ihre kraftvoll und mit viel Spin geschlagenen Vorhandbälle zeigten die gewünschte Wirkung. Arnold, die bemüht war, das Spieldiktat an sich zu reissen, konnte mit ihren Schlägen zu wenig Druck erzeugen, um Tsygourova zu gefährden. Ein Bild, das sich über die gesamten gut 90 Minuten Spieldauer nicht veränderte. Und so war es am Ende Tsygourova, die sich resultatmässig deutlich mit 6:1, 6:2 durchsetzen konnte. «Es hat Spass gemacht hier zu spielen vor so vielen Zuschauern. Ich freue mich, dass ich den Titel verteidigen konnte», so Tsygourova.

Doppelter Doppeltitel für Michelle Paroubek

In der Kategorie R4/R6 war es Nico Cavallini (R4, TC Baden), der sich den Turniersieg sichern konnte. Der frühere R3-Spieler gab im gesamten Turnierverlauf keinen einzigen Satz ab und gewann so hochverdient den Titel des Aargauer Meisters. Bei den Frauen setzte sich in derselben Kategorie Yvonne Köhler (R4, TC Frick) durch. Auch sie blieb – genau wie Cavallini – ohne Satzverlust. In der R7/R9-Konkurrenz siegten Steven Christen (R7, TC Bremgarten) und die Einheimische Ginelle Doubek (R8, TC Obersiggenthal). Im Männerdoppel setzten sich in einem hochspannenden Finale Sonny Jonny Curik (R1, TC Horw) und Petar Andjelic (N4, 100, TC CIS Wase) durch. Sie schlugen im Champions Tie Break die Paarung Nathan Eugster (N4, 99, TC Wohlen Niedermatten) und Levin Müller (R2, TC Wohlen Niedermatten) mit 12:10. Im Frauendoppel siegte die Brugger Paarung Michelle Paroubek (R1) mit ihrer Tochter Shirin (R2). Michelle Paroubek siegte auch im Mixed-Doppel. Dies an der Seite von Frederik Tandeter (R1, TC Wettingen).