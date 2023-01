Tennis Lokalmatador Jonas Schär startet als Titelverteidiger Am ersten von zwei Turnierwochenenden der Aargauischen Hallen Meisterschaften in Zofingen kämpfen die Männer in drei Einzel- und einer Doppelkategorie um die kantonalen Meistertitel.

Nachdem die Aargauischen Hallen Meisterschaften der Aktiven nach einem längeren Unterbruch im letzten Jahr in Zofingen neu lanciert worden sind, gehen sie in diesem Jahr in die zweite Runde. Und das mit einer gewichtigen Neuerung. Diesmal werden die kantonalen Titelkämpfe an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden ausgetragen statt wie bisher nur an einem Wochenende. Zuerst sind die Männer an der Reihe, eine Woche später dann die Frauen. Der Grund für diese Anpassung ist einfach. «Wir hatten schlicht zu viele Anmeldungen, so dass wir an einem Wochenende nicht alle Partien hätten austragen können», sagt Sandra Laubi, die das Turnier gemeinsam mit ihrem Mann organisiert. Ein schönes Problem, haben doch viele andere Turniere mit sinkenden Teilnehmerzahlen zu kämpfen.

Starke Zofinger

Nicht nur die Anzahl der Teilnehmenden ist erfreulich, sondern auch das Spielniveau. In der offenen Kategorie ist Lokalmatador Jonas Schär vom TC Zofingen die Nummer eins des Turniers. Die aktuelle Nummer 18 der Schweiz befindet sich derzeit in beneidenswerter Form. Im Dezember hat er an den Schweizer Meisterschaften die Bronzemedaille gewonnen und das Jahr mit dem Titel des stark besetzten Silvester Cups in Derendingen beendet. Dennoch darf Schär seine Konkurrenz auf dem Weg zur Titelverteidigung bei seinem Heimturnier nicht unterschätzen. Diese kommt vor allem aus dem «eigenen Lager». Ebenfalls aus dem TC Zofingen kommen nämlich die Turniernummer zwei Jacob Kahoun (N3, 37) und der dritte N3-Spieler der Konkurrenz, Dario Huber (N3, 45).

Grosse Dichte

Die nominell grösste Kategorie an diesem ersten Turnierwochenende ist die Konkurrenz R4/R6, wo sich nicht weniger als 27 Spieler angemeldet haben. Top gesetzt ist Dimitri Häfeli (R4, TC Lenzburg). Doch der Weg zum Titel wird weder für ihn noch für die anderen Konkurrenten einfach. Denn die Dichte in dieser Kategorie ist gross. Insgesamt sind acht R4-Spieler und zehn R5-Spieler gemeldet. Für spannende Partien dürfte also in dieser Kategorie definitiv gesorgt sein. In der Kategorie R7/R9, in der sich insgesamt 19 Spieler angemeldet haben, ist André Berger (R7, TC Rohrdorferberg) die Turniernummer eins, vor Valentin Kalt (R7) vom TC Unteres Aaretal.

An diesem Wochenende wird aber nicht nur Einzel gespielt, sondern auch das Männerdoppel steht auf dem Programm. Dort kämpfen insgesamt acht Paarungen um die Titelehren. Zu favorisieren sind die beiden Duos Darius Elia Kuster (R1) / Lorenzo Valento (R3) sowie Petar Andjelic (N4, 100), der mit dem ehemaligen N4-Spieler Sonny Johnny Curik (R6) zusammenspannt. In Zofingen werden ab Freitagnachmittag um 16 Uhr die ersten Partien gespielt. Die Finalspiele finden dann allesamt am Sonntag statt.