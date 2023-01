Tennis Keine Aargauer Medaille an den Junioren Schweizer Meisterschaften An den nationalen Titelkämpfen des Schweizer Tennis Nachwuchs gabs für die Aargauer Delegation für einmal keine Medaille. Dank Qualifikantin Lea Markovic konnte man sich aber dennoch über einen Exploit freuen.

Lea Markovic erreichte als Qualifikantin die Viertelfinals in der U18-Kategorie Fabio Baranzini

Janis Simmen (N3, 66) war auf dem Papier der grösste Aargauer Triumph an den diesjährigen nationalen Nachwuchs Titelkämpfen. In der Kategorie U18 war der Lenzburger an Nummer eins gesetzt. Doch statt um Medaillen und Titel in der Königskategorie zu kämpfen, musste Simmen Forfait geben. Eine Bauchmuskelzerrung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Simmen konnte deswegen nicht zu seinem Erstrundenspiel am Freitag antreten.

Exploit von Markovic

Und so war es an den acht anderen Aargauerinnen und Aargauern, bei den diesjährigen Titelkämpfen in der Halle für gute Resultate zu sorgen. Einer Spielerin ist das definitiv gelungen. Lea Markovic (R1, TC Frick), die sich über die Qualifikation fürs Hauptfeld der U18-Kategorie qualifiziert hatte, überzeugte auch bei ihren Auftritten im Hauptfeld. Zuerst schlug sie in einem harten Kampf Tina Moser (R1) in drei Sätzen. Danach wartete die Turniernummer vier Irina Wenger (N3, 44). Obwohl die Favoritenrolle aufgrund der Klassierung klar bei Wenger lag, war es Markovic, die die Partie für sich entscheiden konnte. Und zwar überdeutlich mit einem 6:0, 6:0 Sieg.

Dank diesem Erfolg erreichte Lea Markovic das Viertelfinale. Dort wartete mit Zoe Kägi (N4, 68) eine weitere besser klassierte Spielerin. Und diesmal konnte Markovic keinen weiteren Exploit landen. Diese Partie verlor Markovic mit 3:6, 1:6. Dennoch darf sie mit ihrem Turnier definitiv zufrieden sein.

Daria Strässle mit einem Sieg

Den restlichen Aargauerinnen und Aargauer gelang keine Überraschung. In der U18-Kategorie musste Gianluca Kunz (N4, 146) aus Kaisten die Segel bereits in der ersten Runde streichen. Er verlor gegen Roman Glarner (R1) in zwei Sätzen. Auch eine Niederlage beim ersten Auftritt gabs für Lucky Loserin Alexandra Gasser (R2) vom TC Frick in der Kategorie U18 und für Titus Cristea (R1) aus Nussbaumen in der Kategorie U16.

Dasselbe Schicksal ereilte in der gleichen Altersklasse auch die Qualifikantinnen Iva Ivanovic (R2) vom TC Unteres Aaretal und Lina Strässle (R1) vom TC Spreitenbach. Chancenlos blieb Qualifikant Aris Kaimakliotis (R3) bei den unter 14-Jährigen. Gegen Tiago Peterhans (R2) gewann der Junior aus Oberwil-Lieli kein Game. Immerhin einen Sieg konnte Daria Strässle (R4) erringen. In der Altersklasse U12 bezwang sie Eléa Moor (R4) deutlich, unterlag danach aber der Turniernummer eins Kim Kriesi (R2). Damit bleiben die Aargauer Juniorinnen und Junioren für einmal ohne Medaille an den nationalen Titelkämpfen.