Tennis Jérôme Kym (19) war einst Balljunge an den Swiss Indoors, am Samstag gibt er sein Debüt in der Qualifikation Für Jérôme Kym (ATP 428) geht ein Traum in Erfüllung: Der 19-jährige Fricktaler darf er am Samstag bei seinem Heimturnier in der Qualifikation antreten.

Jérôme Kym (19) wird morgen sein Debüt an den Swiss Indoors geben Leonie Horky/Freshfocus / Witters

Jérôme Kym ist rund 15 Autominuten von der St. Jakobshalle in Basel entfernt im aargauischen Möhlin aufgewachsen. Im Oktober, wenn jeweils die grössten Namen der internationalen Tennisszene nach Basel gekommen sind, um an den Swiss Indoors um den Titel und ATP-Punkte zu kämpfen, war Jérôme Kym stets mit dabei. «Der Lebenspartner meiner Grossmutter hat mich immer ans Turnier eingeladen, damit ich das live erleben kann», erinnert sich der 19-Jährige. Kym war zuerst als Zuschauer auf der Tribüne mit dabei, später stand er als Balljunge im Einsatz.

Und nun also darf er in diesem Jahr zum ersten Mal als Spieler auf dem Center Court der St.Jakobshalle ran. «Es ist ein Traum von mir, dass ich in dieser Halle spielen darf. Ich kann es immer noch nicht richtig realisieren – es ist extrem speziell für mich», schwärmt Jérôme Kym, der von Turnierdirektor Roger Brennwald eine Wild Card für die Qualifikation bekommen hat, die am Samstag beginnt.

Erstes Training auf dem Center Court absolviert

Roger Brennwald hatte gegenüber Kym bereits bei dessen Davis Cup Debüt vor gut drei Jahren angedeutet, dass er wohl schon bald an den Swiss Indoors auflaufen dürfe. «Doch dann kam Corona und das Turnier fand zwei Mal nicht statt», so Kym. «In diesem Jahr hat es nun aber geklappt mit der Wild Card für die Qualifikation.»

Am Freitagmorgen hat Jérôme Kym sein erstes Training auf dem Center Court in der St.Jakobshalle bestritten. Seine Eindrücke schildert er wie folgt: «Der Belag ist relativ langsam. Es wird also nicht nur Aufschlag und Returns geben, sondern man hat Zeit, um wirklich Tennis zu spielen», beschreibt Kym und fügt an: «Der Center Court ist riesig. Das ist ein ganz anders Gefühl beim Spielen, als wenn ich in Biel oder Kitzbühl trainiere. Das ist schon sehr cool. Ich bin gespannt auf mein erstes Match und freue mich extrem.»

Die Form stimmt

Jérôme Kym, der sich in diesem Jahr in der Weltrangliste von Position 1124 auf Rang 428 verbessert hat, wird in der ersten Qualifikationsrunde aller Voraussicht nach als Aussenseiter starten. Doch daran verschwendet der junge Aargauer nicht zu viele Gedanken. «Ich bin gut in Form und spiele momentan gutes Tennis. Ich habe mich sehr gut vorbereitet auf dieses Match und bin unglaublich motiviert. Ich kann es kaum erwarten, auf den Platz zu gehen und werde alles geben. Wenn ich meine Aufgaben erledige, wird es gut kommen.»

Dass er durchaus für Überraschungen gut ist und auch deutlich stärker eingestufte Spieler fordern oder gar schlagen kann, hat Jérôme Kym in diesem Jahr bereits mehrfach bewiesen. Zwei Mal hat er als Qualifikant das Viertelfinale bei einem Challenger Turnier erreicht und dabei auch drei Spieler aus den Top 250 der Weltrangliste geschlagen. Zudem wäre Kym, der in dieser Saison drei Finals bei den Profis erreicht hat, beinahe ein Sieg gegen den Top 100 Spieler Pedro Cachin aus Argentinien gelungen. Dieses Kräftemessen verlor er nur hauchdünn mit 7:5, 6:7, 4:6. Vielleicht also gelingt Jérôme Kym der nächste Coup bei seinem Heimturnier an den Swiss Indoors in Basel.