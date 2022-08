Tennis Interclub NLA Unverdient klare Auftaktniederlage für den TC Froburg Trimbach Zum Start in die neue NLA-Interclubsaison müssen sich die Trimbacher auf heimischem Terrain GC mit 2:7 geschlagen geben. Die nächsten Heimspiele folgen am Samstag (11 Uhr) gegen Titelfavorit Sonnenberg und am Dienstag (12 Uhr) gegen Titelverteidiger Seeblick Zürich.

Der Spanier Pablo Andujar holte gegen GC einen der beiden Punkte für die Trimbacher. Fabio Baranzini

Froburg Trimbach gegen GC – das war definitiv die spannendste und ausgeglichenste Affiche der ersten NLA-Interclubrunde. Zwei Umstände zeigen eindrücklich auf, wie ausgeglichen diese Begegnung war: Fünf von sechs Einzelpartien wurden erst im Champions Tiebreak, das anstelle des dritten Satzes ausgetragen wurde, entschieden. Und der Matchball des letzten Einzels wurde erst sechs Stunden nach dem ersten gespielten Ball des Tages verwandelt. In den anderen Begegnungen der NLA wurde zu diesem Zeitpunkt längst Doppel gespielt.

In den Einzelpartien waren es die Gäste aus Zürich, die häufiger die Nerven behielten und so vier von sechs Matches für sich entschieden. Beinahe wäre es gar noch ein fünftes Match geworden. Doch Carlos Taberner, einer der beiden Spanier in Diensten der Trimbacher, gewann sein Einzel in Extremis nach mehreren abgewehrten Matchbällen gegen Jozef Kovalik. Ein ganz wichtiger Punkt für die Trimbacher, denn mit einem 1:5 wären sie definitiv schlecht belohnt gewesen für die guten Leistungen im Einzel.

«Gott sei Dank haben wir dieses zweite Einzel noch gewinnen können. Der Punkt war enorm wichtig für uns», sagt Trimbachs Teammanager Peter Gubler. Auch Taberners Landsmann Pablo Andujar gewann sein Einzel. Die vier Schweizer mussten sich dagegen allesamt geschlagen geben. Der Genfer Antoine Bellier wurde bei seinem Début im Dress der Trimbacher seiner Favoritenrolle gegen Jérôme Kym nicht gerecht und verlor knapp.

Carlos Taberner sicherte den Trimbachern ebenfalls einen Punkt. Fabio Baranzini

Rückkehrer Sandro Ehrat, der seine Profikarriere vor einem Jahr beendet hat und nur noch sporadisch spielt, verkaufte seine Haut gegen Youngster Leandro Riedi teuer und brachte den Favoriten an den Rand einer Niederlage. Einen Trimbacher Sieg gabs aber auch in diesem Match nicht. Yann Marti musste sich auf Position fünf genauso geschlagen geben wie Lokalmatador Jonas Schär.«Ich kann keinem Spieler einen Vorwurf machen – sie haben alle gut gespielt und gekämpft, aber das Niveau ist in diesem Jahr einfach extrem hoch», so Gubler.

Vier Spiele innert sechs Tagen, davon zwei daheim

Für die abschliessenden Doppelpartien hatten sich die Trimbacher zwei Punkte zum Ziel gesetzt. Doch gegen die stark aufspielenden Zürcher mussten die Hausherren drei weitere Niederlagen einstecken und verloren damit zum Auftakt mit 2:7. Ein schlechter Lohn für eine sehr ordentliche Leistung. Damit sind die Trimbacher in den nächsten Spielen – im Kampf um die Qualifikation für die Finalrunde der besten vier Klubs – gefordert.

Antoine Bellier missglückte der erste Auftritt im Dress des TC Froburg Trimbach. Fabio Baranzini

Am Donnerstag wartet die Auswärtsbegegnung beim nominell schwächsten Team Horgen. Alles andere als ein Sieg gegen den Aufsteiger wäre eine Überraschung. Danach folgt am Samstag das zweite Heimspiel gegen den Titelfavoriten Sonnenberg. Anspielzeit ist um 11 Uhr. Das letzte der drei Heimspiele findet am kommenden Dienstag gegen Titelverteidiger Seeblick statt. Diese Begegnung beginnt ebenfalls um 12 Uhr.