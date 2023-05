Tennis Durchzogener Saisonstart für Aargauer Interclubteams Am Wochenende gingen die ersten Interclubbegegnungen der neuen Saison über die Bühne. Die Aargauer Spitzenteams sind dabei unterschiedlich erfolgreich in die neue Meisterschaft gestartet.

Yanik Kälin und sein Team des TC Teufenthal kämpften unglücklich Fabio Baranzini

Teufenthal gegen Allmend Luzern lautete die Affiche zum Auftakt in die neue NLB-Saison. Auf dem Papier waren die Luzerner in diesem Duell die Favoriten, waren sie doch auf allen sechs Positionen stärker klassiert. Doch es entwickelte sich eine hart umkämpfte Begegnung. Alle sechs Einzelpartien gingen über die volle Distanz von drei Sätzen. Am Ende kämpften die Teufenthaler allerdings unglücklich und holten nur einen Sieg dank dem Erfolg von Captain Patrik Hartmeier. Besonders bitter war die Niederlage von Teamleader Yannik Steinegger, der zwei Matchbälle vergab und letztlich gegen Adam Moundir verlor.

In den Doppelpartien konnten die Teufenthaler dank dem Sieg von Hartmeier und Luca Keist immerhin noch einen weiteren Punkt ins Trockene bringen. Aber auch im Doppel verloren sie eine Partie, die über drei Sätze ging. Am kommenden Samstag bietet sich den Teufenthalern die Chance, mehr Punkte zu sammeln. Dann nämlich treffen sie auf Bulle, das in der ersten Runde ebenfalls verloren hat.

Vier Siege und vier Niederlagen

In der Nationalliga C präsentieren sich die Gemütslagen der Aargauer Teams sehr unterschiedlich. Die Männer aus Zofingen, Aarau und Wettingen dürfen mit ihrem Saisonstart zufrieden sein. Aarau siegte mit 7:2 gegen Pully II, Zofingen gewann 6:3 gegen Stade-Lausanne und die Aufsteiger aus Wettingen gewannen mit 5:4 gegen Burgdorf. Die drei anderen NLC-Männerteams aus dem Kanton Aargau hatten dagegen einen schwierigen Stand – insbesondere Lenzburg und Rohrdorferberg. Die beiden Teams kassierten zum Saisonstart eine 0:9-Niederlage. Immerhin drei Punkte gabs für Rheinfelden gegen den TC Valsana Zürich.

Iva Ivanovic gewann mit dem TC Spreitenbach bei der Premiere in der Nati C Fabio Baranzini

Bei den zwei Frauenteams aus dem Aargau, die in der Nationalliga C auflaufen, gabs einen Sieg. Die Aufsteigerinnen aus Spreitenbach gewannen bei ihrer Premiere gegen Allmend Zug. Allerdings war die Partie hart umkämpft und endete mit 3:3 Punkten und einem Satzverhältnis von 6:6. Dank dem Sieg im Doppel eins konnten sie die Begegnung für sich entscheiden. Die Frauen aus Zofingen mussten sich mit 2:4 gegen Schwerzenbach geschlagen geben.

Bremgartner NLA-Senioren gewinnen

Bei den Seniorinnen und Senioren treten in diesem Jahr drei Aargauer Equipen in der Nationalliga A an. Dabei konnten die Männer 70+ des TC Bremgarten den einzigen Sieg dieses Trios einfahren. Die Bremgartner haben gegen Nyon mit 4:2 gewonnen und sind damit gut in die neue Spielzeit gestartet. Eine 2:4-Niederlage setzte es derweil für die Frauen des TC Buchs in der Altersklasse 40+ ab. Dies gegen Seeblick ZH. Unglücklich war, dass die Buchserinnen gleich drei Einzel über die volle Distanz von drei Sätzen verloren haben. Eine überraschend klare Niederlage setzte es für die Senioren 55+ des TC Wettingen ab. Die Wettinger waren zwar nominell stärker als ihre Gegner des TC Luzern Lido, mussten sich aber dennoch mit 1:5 geschlagen geben.