Tennis Die ersten Sieger des AKB Grand Prix in Reinach werden gesucht Nach vier Qualifikationsturnieren steht am kommenden Wochenende das Finalturnier des AKB Grand Prix in Reinach auf dem Programm. Bei der Premiere dieser nationalen Turnierserie ist der Aargauer Jonas Schär bei den Männern der Topfavorit.

Jonas Schär ist der Topfavorit auf den Titel beim AKB Grand Prix. Fabio Baranzini

Zwei Mal ist er angetreten und zwei Mal hat er gewonnen. Der 21-jährige Aargauer Jonas Schär hat bei seinen beiden Teilnahmen an den Qualifikationsturnieren des AKB Grand Prix gross aufgespielt und sich souverän für das Mastersturnier von diesem Wochenende qualifiziert. Aber nicht nur deswegen ist Schär der heisseste Anwärter auf den Gesamtsieg des mit insgesamt 8000 Franken dotierten AKB Grand Prix. Die derzeitige Nummer 22 der Schweiz befindet sich in absoluter Topform. 19 Partien hat Schär in dieser Hallensaison bestritten, 17 davon hat er gewonnen. Niederlagen gabs einzig gegen Davis Cup Spieler Sandro Ehrat und gegen Schweizer Meister Jérôme Kym.

Lanz und Sebesta nominell stärkste Gegner

Der stärkste Widersacher von Schär ist der Solothurner Mischa Lanz (N2, 28), der ebenfalls ein Qualifikationsturnier gewinnen konnte und einmal das Finale erreichte. Dort unterlag er Jonas Schär in zwei engen Sätzen. Aufgrund seines Rankings ist Jan Sebesta (N3, 36) ebenfalls ein Kandidat, um im Kampf um den Titel ein Wörtchen mitzureden. Insgesamt laufen am Finalturnier elf Spieler auf. Sie haben alle mindestens an zwei Qualifikationsturnieren teilgenommen und dabei genügend Punkte für die Grand Prix Wertung gesammelt.

Der Solothurner Mischa Lanz rechnet sich gute Chancen aus, Favorit Schär ein Bein zu stellen. Fabio Baranzini

Favoriten-Trio bei den Frauen

Bei den Frauen sind es ebenfalls elf Spielerinnen, die in Reinach Titel und Preisgeld jagen werden. Mit dabei sind alle Siegerinnen der vier Qualifikationsturniere. Und dieses Trio stellt auch gleich die drei am stärksten klassierten Spielerinnen des Mastersturniers. Titelkandidatin Nummer eins ist Katerina Tsygourova (N3, 31). Die Tessinerin hat als einzige Spielerin zwei Qualifikationsturniere gewinnen können und ist aufgrund ihres Rankings auch die Nummer eins der Setzliste. Je einen Turniersieg feierten die Solothurnerin U18-Juniorin Anina Lanz (N3, 42) und Kiara Cvetkovic (N3, 43), die als Nummern zwei und drei ins Turnier starten werden. Gespielt wird in Reinach am Samstag und Sonntag. Das Finalspiel der Frauen ist für Sonntag 13 Uhr eingeplant. Im Anschluss folgt der Final der Männer.