Dominic Studer, wenn Ihnen jemand vor Beginn der Saison erzählt hätte, dass Sie sich im April mitten in den Playouts befänden und dort auch noch 1:2 zurückliegen würden: Hätten Sie dieser Person geglaubt?

Dominic Studer: Es war uns von Anfang an bewusst, dass vor uns keine einfache Saison liegt. Wir sind noch immer ein Neuling in der 1. Liga und unser Ziel war von Anfang an der Ligaerhalt. Im Verlauf der Saison hat sich zwar zwischenzeitlich die Chance für den Einstieg in die Playoffs aufgetan, am Schluss war es dann aber doch offensichtlich, dass wir in die Playouts gehen müssen. Es hat uns alle leider nicht überrascht.

Was genau hat schlussendlich dazu geführt, dass die Mannschaft nun um den Ligaerhalt kämpfen muss?

Wir sind vor zwei Jahren aufgestiegen und sammeln noch immer Erfahrungen. Wir versuchen, den Rückstand auf die Topteams so gut es geht zu reduzieren, bezahlen aber noch immer viel Lehrgeld. Schlussendlich hat uns vor allem unsere Unerfahrenheit in diese Situation gebracht.

Sie sind dem Verein sehr verbunden, sind nicht nur Spieler, sondern unter anderem auch Trainer der U21 und Sportchef der Herren. Wie nahe geht es Ihnen persönlich, dass sich die erste Mannschaft und somit Ihr Team nun in dieser Situation befindet?

Der Druck ist klar grösser als sonst und natürlich versuche ich, alles für den Verein und den Ligaerhalt zu geben. Schlussendlich würde ein Abstieg aber auch keine existenziellen Probleme für den Verein nach sich ziehen. Trotzdem gilt es nun aber, diese Niederlage abzuwenden und in den nächsten zwei Spielen noch einmal alles in die Waagschale zu werfen. Das ist mir persönlich selbstverständlich sehr wichtig.

Wie motiviert man als Captain das Team in einer solch prekären Lage? Hat der Abstiegskampf Änderungen im Trainingsablauf herbeigeführt?

Nicht wirklich, nein. Wir trainieren wie bisher und lassen uns nicht verunsichern. Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen und versuchen, an unsere Stärken - die wir trotz allem haben - zu glauben. Die Mannschaft muss diese Situation jetzt mit vereinten Kräften stemmen. Was uns zugutekommt ist, dass wir alle gut miteinander auskommen und immer zusammenhalten. Das wollen wir in den nächsten Spielen natürlich auch noch einmal demonstrieren.

Was gibt Ihnen Zuversicht in dieser nahezu ausweglosen Lage?

Sicher die Freude am Spiel, an dieser Sportart. Das Wissen darum, dass wir stark genug sind und in der laufenden Saison auch dazu fähig gewesen sind, weitaus stärkere Gegner zu bezwingen. All unser Potential wollen wir nun noch einmal abrufen und so ein positives Resultat erreichen.