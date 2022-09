Der ganze Talk mit Stephan Keller. Tele M1

TalkTäglich Aarau-Trainer Stephan Keller: «Mit mir kann man unheimlich gut lachen» Nach dem Cup-Knaller gegen Basel ist Stephan Keller zu Gast im «TalkTäglich». Dort spricht der Trainer des FC Aarau viel über Fussball – aber auch darüber, wie er vom Job abschalten kann.

Am Wochenende bot der FC Aarau dem FC Basel einen grossen Cup-Fight und musste sich nach 120 packenden Minuten mit 1:3 geschlagen geben. Zwei Tage danach war FCA-Trainer Stephan Keller zu Gast im «TalkTäglich», wo das Spiel natürlich auch noch einmal zur Sprache kam. «Wir dürfen mit der Leistung zufrieden bis sehr zufrieden sein», sagte Keller. «Wir haben einen Grossen des Schweizer Fussballs an den Rand einer Niederlage getrieben. Leider ist uns das nicht ganz bis zum Ende gelungen.»

Daneben äusserte sich Stephan Keller auch zu folgenden Themen:

...die Verletzung von Topstürmer Shkelqim Vladi:

«Nach dem Match hat es nicht gut ausgesehen. Da haben wir das Schlimmste befürchtet. Die letzten Abklärungen stehen noch aus, darum will ich nicht vorgreifen. Doch es sieht jetzt danach aus, dass es nicht ganz so schlimm ist und Shkelqim in dieser Saison noch eine wichtige Rolle für uns spielen wird.»

Aarau-Stürmer Shkelqim Vladi musste gegen Basel schon früh ausgewechselt werden. Marc Schumacher / freshfocus

...der Krebstod des ehemaligen FCA-Verteidigers Nicolas Schindelholz:

«Obwohl wir gewusst haben, dass sein Tod irgendwann eintreten wird, war es ein Schock. Unser herzlichstes Beileid an seine Familie, seine Kinder. Wir wünschen ihnen viel Lebensmut.»

...wie er und die Mannschaft die Enttäuschung nach dem verpassten Aufstieg verarbeitet haben:

«Das Trauma nach dem nicht erreichten Ziel begleitete auch mich in die Ferien. Sobald es wieder los ging, konnten wir die neuen Aufgaben anpacken. Wir sind nicht endgültig zufrieden mit dem, was wir bislang erreicht haben. Aber es war ein guter, ein korrekter Start in die neue Saison.»

...wie er mit Kritik umgeht:

«Ein guter Freund sagte unlängst zu mir: <Schau Stephan, ihr habt einen Ist- und einen Soll-Zustand. Wenn diese Zustände nicht gleich sind, dann musst du Kritik akzeptieren.> Und das tue ich auch, ich akzeptiere Kritik, wenn sie gut vorbereitet ist, wenn man weiss, wovon man spricht. Wir sind weit weg davon zu sagen, dass wir beim FC Aarau alles richtig machen. Doch wir wissen, dass wir jeden Tag besser werden wollen.»

...warum man ihn öffentlich nur selten lachen sieht:

«Die, die mich gut kennen, wissen, dass man mit mir unheimlich gut lachen kann. Ich habe riesige Freude an meinem Job, da wird viel gelacht, auch mit den Spielern. Das schönste Lachen hat man aber Ende Saison, dann, wenn die Ziele erreicht sind.»

Mit gegnerischen Trainern hält Stephan Keller vor Spielern öfters mal einen freundlichen Schwatz. Freshfocus

...wie er vom Fussball abschaltet:

«Ich bin gerne bei meiner Familie, da kann ich total abschalten. Meine Frau hat vor Jahren entschieden, sich dem Fussball zu entsagen. Von meinen drei Kindern spielt aktuell nur einer Fussball, da ist der Sport auch nicht immer Thema. Ansonsten gehe ich gerne in den Wald rennen. Das hilft, da kann man abschalten, kommt auf gute Ideen.»

...ob er als Mitinhaber eines Spirituosengeschäfts auch Genussmensch ist:

«Ich probiere mit Massen zu geniessen und halte es wie Tony Montana in <Scarface>, der sagte: <Don't get high on your own supply.> Einem guten Glas Wein, einem guten Essen bin ich nicht abgeneigt, absolut nicht.»