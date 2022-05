Regierungsrat Alex Hürzeler im Gespräch. Tele M1

Tagesgespräch Mit Schal im TV-Studio: Landammann Alex Hürzeler vor dem Aufstiegsknüller: «Der FC Aarau wird das schaffen» Der Aargauer Regierungsrat und Sportdirektor Alex Hürzeler spricht im Tagesgespräch über den möglichen Aarauer Aufstieg, seine lange Treue zum Verein, das neue Stadion und die allfällige Freinacht.

Im Jahr 1981 ist der FC Aarau zum ersten Mal in die damalige Nationalliga A aufgestiegen. Und genau seit jenem Jahr besitzt Regierungsrat Alex Hürzeler eine Saisonkarte beim Klub, der sich in der Folge bis 2010 ohne Unterbruch im Oberhaus halten konnte.

Auch in dieser Spielzeit sei er, auch wenn er nicht mitgezählt habe, «sicher sechs oder sieben Mal» im Stadion gewesen. Auch beim Barrage-Drama vor drei Jahren war er mit von der Partie. Das sagt der Aargauer Landammann im Tagesgespräch mit dem Regionalsender Tele M1. Selbstverständlich ist er auch am Samstag beim Saisonfinale dabei, wenn dem FC Aarau ein Unentschieden gegen den FC Vaduz reicht, um erstmals seit 2013 wieder in die Super League aufzusteigen. «Zum Glück hat meine Agenda das zugelassen», sagt Hürzeler schmunzelnd.

Die Regierungsräte Alex Hürzeler (links) und Urs Hofmann am Barrage-Spiel des FC Aarau gegen Xamax im Sommer 2019. Nadja Rohner

Warum es auch für den Sportkanton Aargau gut ist, wenn Aarau aufsteigt

Selbstredend wünscht der Sportdirektor des Kantons seinem FC Aarau den direkten Aufstieg in die Super League. «Sie werden das schaffen», sagt er optimistisch. Und gegen Vaduz wäre das sicher einfacher, als dann in einer allfälligen Barrage gegen einen Klub aus der Super League.

Ein Aufstieg würde für den Sportkanton Aargau laut Hürzeler sehr viel bedeuten. «Weil grundsätzlich ist es in allen Sportarten gleich: Hat man Mannschaften in der obersten nationalen Liga, dann strahlt das gegen unten.» Zudem sei es für ihn persönlich und den Kanton ein erklärtes Ziel, in jeder möglichen Sportart einen Klub in der besten Liga des Landes zu haben. Zum einen wegen der Strahlkraft, die eine Mannschaft auf andere Vereine haben kann und zum anderen, damit auch Talente vermehrt im Kanton bleiben und nicht früh nach Zürich, Basel oder gar ins Ausland abwandern.

Fans sollen die Nacht geniessen, aber auch an andere denken

Hürzeler, der mit einem FCA-Schal im Studio steht, spricht auch über das neue Stadion: «Man wird häufig darauf angesprochen, wie nostalgisch es im Brügglifeld doch ist. Aber allen, auch mir, ist klar, dass es dieses neue Stadion braucht. Der FC Aarau braucht dieses Stadion, wenn er sich nachhaltig in der Super League etablieren will.»

Eine Visualisierung aus dem November 2019 des geplanten neuen Quartiers mit Stadion im Torfeld Süd mit Blick in Richtung Norden. HRS Real Estate AG / Nightnurse Images Gmbh

Das Schlusswort von Hürzeler, der früher als Bub beim FC Frick selbst Fussball gespielt hat, richtet er an die Aarauer Fangemeinde: «Geniesst den Match und spornt die Mannschaft an.» Wenn es dann zum Aufstieg reichen sollte und die bewilligte Freinacht startet, sollen es die Menschen geniessen, aber auch daran denken, dass es «vielleicht auch noch andere Leute hat, die gerne schlafen wollen. Also, bleibt anständig.» (cri)