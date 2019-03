Pancho Frey hat den Tennissport in den letzten Jahrzehnten geprägt. Nicht nur im Aargau, wo er vorwiegend tätig war, sondern in der ganzen Schweiz. Für sein langjähriges Engagement wurde Frey nun an der Delegiertenversammlung von Swiss Tennis geehrt.

Er erhielt die goldene Ehrennadel des Schweizer Tennisverbandes. «Diese Auszeichnung ist eine grosse Ehre und Genugtuung», so Pancho Frey. «Es freut mich besonders, dass ich vom nationalen Verband geehrt wurde. Das hätte ich zuletzt erwartet.»

Die Auszeichnung für Pancho Frey kommt natürlich nicht von ungefähr. Frey, der selber immer noch regelmässig Tennis spielt und auch als Senior tolle Erfolge gefeiert hat – unter anderem wurde er 2004 Vize Schweizer Meister im Interclub und vertrat die Schweiz 2016 an den Senioren Team-Weltmeisterschaften –, hat den Tennissport in verschiedensten Funktionen geprägt.

Vielfältige Engagements

Seit mehr als 40 Jahren ist Pancho Frey als Ausbildner und Prüfungsexperte tätig, seit 20 Jahren ist er J+S-Chef-Experte für Tennis im Kanton Aargau. Für Frey, der in Aarau wohnt, ist der Kanton Aargau ohnehin die Hauptwirkungsstätte. Von 1978 bis 1998 hat er in Aarau das erste Tennis & Squashcenter im Kanton Aargau geführt. Zudem war er auch 25 Jahre lang Inhaber und Leiter des Tennis & Squashcenter in Zofingen.