Swiss Handball Awards: HSC-Talent Manuel Zehnder ist der «Newcomer» des Jahres 2020

Grosse Ehre für Manuel Zehnder: Der 20-jährige Rückraumspieler des HSC Suhr Aarau ist der «Newcomer» des Jahres. Der 20-jährige Suhrer, der sich gegen 16 weitere Nominierte durchgesetzt hat, wurde an den aufgrund der Coronavirus-Pandemie digital durchgeführten Swiss Handball Awards ausgezeichnet.

«Die Auszeichnung freut mich natürlich. Aber leider wiegt sie weder den Saisonabbruch noch die Cupfinalabsage auf – das war für unser Team keine schöne Sache», sagt Zehnder gegenüber der AZ.

Zehnder debütierte 2017 in der ersten Mannschaft seines Ausbildungsvereins und hat sich in der vorletzten Saison so richtig in der NLA etabliert. Dafür war der Sohn des HSC-Präsidenten René Zehnder im August 2019 mit seinem ersten Aufgebot für die A-Nationalmannschaft belohnt worden. Sein Vertrag beim HSC läuft noch bis Sommer 2021.

In der Mitte März abgebrochenen Saison 2019/20 war Zehnder mit insgesamt 78 Treffern in 27 Partien in Meisterschaft und Cup der vierterfolgreichste Werfer seines Teams. In der Vorsaison hatte er in 27 Spielen auch schon 57 Tore erzielt.