Vor fünf Wochen in Avenches, bei seinem letzten Auftritt, hatte Swedishman ungewöhnlich matt gewirkt. Das alles freilich auf recht hohem Niveau. Immerhin wurde er damals Dritter gegen starke Konkurrenz. Gestern im Maipreis der Traber, dem Hauptereignis des ersten Aarauer Renntags 2019, reichte es für den Seriensieger und amtierenden Trabermeister so oder so für die Favoritenrolle.

Und dieser wurde der 13-jährige Wallach im Besitz von Carlo Pavone vollauf gerecht. Mit seiner Trainerin Patricia Felber an den Leinen gewann er das von der Stadt Lenzburg und der «Gruppe Lenzburg Unternehmen» mit total 12 000 Franken ausgestattete Rennen über 2525 Meter überlegen, dreieinhalb Längen vor dem 25 Meter vor ihm gestarteten Vino Paguerie.

Swedishman erwischte schon einen guten Start. Da Vasco de Graux wenige Meter nach dem Einbiegen ins Band einen Fehler machte und Jean-François Johner sein Pferd deswegen nach aussen zog, hatte Swedishman in der Mitte der Bahn Raum im Überfluss, um sofort zu den aus dem vorderen Band gestarteten Pferden aufzuschliessen. Vorne erkämpfte sich Vladimir de Ginai (Eveline Hirt-Fankhauser) die Spitze vor Vino Paguerie (Pauline Davet).

Schon beim Start beging Stall Nyburgs Verrazano Bridge, der vor fünf Wochen vor Swedishman ins Ziel gekommen war, einen Fehler, nach dem das Rennen für ihn schon gelaufen war. Das Einbiegen in die Bänder im Schachen dürfte für Verrazano Bridge, wie aus seiner Entourage zu hören war, zu eng sein.

Favorit schon früh in Front

Ende der ersten Gegenseite griff Swedishman aussen an und sicherte sich im Bogen die Spitze. Sogleich nahm Patricia Felber Tempo aus dem Rennen und kontrollierte bis zum Zieleinlauf das Geschehen, ohne dass jemand versucht hätte, den Favoriten anzugreifen.

Auf der Geraden unternahm endlich Pauline Davet mit Vino Paguerie einen Versuch, doch der Dielsdorf- und Fehraltorf-Sieger konnte Swedishman trotz einer eindrücklichen Vorstellung auch nicht ernsthaft gefährden. Dritter wurde Vladimir de Ginai.

Damit gingen die Podestplätze hinter dem Sieger an zwei der weniger gewinnreichen Pferde, die aus dem vorderen Band hatten starten dürfen. Univaldi d’Aval, wie Vino Paguerie in den Farben von François Blanc laufend, kam als Vierter ins Ziel – vor Tobrouk de Pairé und Africain aus dem Aargauer Stall Bracher.

Nägel streng angezogen

Nach dem dritten Platz in Avenches hatte Patricia Felber gesagt, Swedishman habe während des ganzen Rennens «kein Gas» gehabt. Gestern war alles wieder ganz anders. Was den Unterschied ausmachte, konnte Swedishmans Trainerin auch erklären. Am Tag nach dem Rennen vor fünf Wochen, sagte die Waadtländerin, habe der Wallach warme Hufe gehabt. Für das Rennen war er damals neu beschlagen worden. Dabei hatte der Hufschmid die Nägel offenbar ein wenig streng angezogen.

Den mit insgesamt 10 000 Franken dotierten Aarauer Stuten-Cup (Preis Radio Argovia) gewann (aus dem mittleren Band) Alwood by Fax, trainiert und gefahren von ihrem Besitzer André Humbert. Stall Wiltons vierjährige Stute Flashdance, die vorne hatte starten können, kam mit der Ex-Schöftlerin Barbara Aebischer-Schneider an den Leinen auf einen Hals an die Siegerin heran. Die Vorjahressiegerin Vicky Crown wurde Vierte, noch vor der damaligen Zweiten, Semola GK, die zwar die schnellste Zeit lief, aber keinen glücklichen Rennverlauf hatte und mit einem 25- bzw. 50-Meter-Handicap auf die Pferde der zwei vorderen Bänder hatte starten müssen.