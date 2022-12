SV Wiler-Ersigen Der Rekordmeister richtet sich die Krone - und hat einige schmerzhafte Abgänge zu beklagen Nach dem verpassten 13. Schweizer-Meister-Titel rafft sich der SV Wiler-Ersigen wieder auf - und hat dabei einige schmerzhafte Kadermutationen zu verkraften.

Der SV Wiler-Ersigen nach der knappen 2:3-Superfinal-Niederlage gegen Köniz. Ennio Leanza / KEYSTONE

Diese schmerzhafte 2:3-Niederlage im Superfinal gegen Köniz hallt beim SV Wiler-Ersigen auch exakt drei Wochen später noch kräftig nach. Sportchef Hanspeter Hiltbrunner sagt: «Wir stehen noch mitten in der Saisonanalyse, aber es lässt sich sicher sagen, dass wir sehr enttäuscht sind mit der Art und Weise, wie wir den Superfinal verloren haben: Wir haben uns selber geschlagen und waren im Moment X nicht parat», bilanziert er und gibt zu bedenken: «Dass wir zum Abschluss der Saison gepatzt haben, ist sicher das Negative, aber das hätte grundsätzlich auch viel früher passieren können. Dass uns das im Superfinal passiert, kostet uns natürlich den Titel, aber es war auch ein wenig kalkulierbar. Wir haben viele junge Spieler und werden auch nächste Saison sehr jung sein. Das Ziel ist, einen neuen Kern zu bilden und etwas Langfristiges aufbauen zu können.»

«Wir können ihn nicht ersetzen – unmöglich»

Sportchef Hiltbrunner und sein Team sind daran, die Mannschaft für nächste Saison zu formen – bei vielen ist die nähere Zukunft geregelt. So etwa auch beim herausragenden Finnen Krister Savonen, der den Klub verlassen wird und zu seinem Stammverein SC Classic zurückkehren wird. Immerhin: Der schwerwiegende Abgang erscheint nicht für immer, man ist im Guten auseinander. Weil in Finnland im Herbst die Weltmeisterschaften stattfinden, will er sich, nicht zuletzt auch coronabedingt, in der Heimat auf den Grossanlass vorbereiten. Wie sich Savonen danach entscheiden wird, ist noch völlig unklar. «Ich kann mir gut vorstellen, dass er wieder zurückkehrt», hofft Hanspeter Hiltbrunner.

Vor zwei Jahren kam der klein gewachsene Finne mit den schnellen Händen mit dem ­Attribut des weltbesten Verteidigers nach Wiler-Ersigen und enttäuschte in keinerlei Hinsicht und versetzte Mitspieler, Gegenspieler und Zuschauer abermals ins Staunen. Sportchef Hiltbrunner macht keinen Hehl daraus: «Wir müssen ehrlich sein: Eins-zu-eins können wir ihn nicht ersetzen – unmöglich. Ein solcher Topspieler ist momentan auf dem Markt nicht zu finden», sagt er. Doch das Ziel sei, einen «möglichst guten» Ersatz für Savonen zu finden. Einen konkreten Namen zu nennen, sei noch zu früh. Klar ist: Es wird «sicher einer aus dem Norden» sein und ebenfalls Verteidiger. Ein Spieler, der im erweiterten Kader der Finnen oder Schweden ist. Nur: In einer WM-Saison entscheiden sich die besten Unihockeyspieler oft dafür, sich im Umfeld der Nationalmannschaft vorzubereiten und sich nicht auf ein Abenteuer im Ausland einzulassen.

Menetreys Rücktritt, Känzigs Rückkehr, Mutters Abenteuer

Ein zweiter schmerzhafter Abgang liegt auf der Torhüterposition vor. Martin Menetrey hat sich für einen Rücktritt entschieden. Der erst 23-Jährige will sich fortan auf seine berufliche Laufbahn konzentrieren und beginnt die Bauführerschule. Ausgerechnet Menetrey, der in den Playoffs zur unverzichtbaren Figur avancierte und sich dank herausragenden Leistungen die Nummer 1 sicherte. Hiltbrunner sagt: «Das schmerzt natürlich sehr. Aber er war immer sehr fair uns gegenüber und hat uns früh über sein Vorhaben informiert.» Als Nachfolger kommt ein junger Torhüter im Dunste der Nationalmannschaft in Frage.

Torhüter Martin Menetrey besucht die Bauführerschule. Ennio Leanza / KEYSTONE

Sowohl Nico wie auch Claudio Mutter nehmen das Abenteuer Schweden in Angriff, wollen sich weiterentwickeln und stellen sich den neuen Herausforderungen. Ein anderer kommt aus Schweden zurück: Eigengewächs Deny Känzig, der MVP und Topskorer der Saison 2018/19, hatte nicht die erhoffte Wertschätzung erhalten und kehrt zum SV Wiler-Ersigen zurück.

Auch mit Nicola Bischofberger stand der SVWE in Kontakt, doch der Verteidiger hat sich entschieden, weiterhin in Schweden zu bleiben. Er ist in Schweden auf einem guten Weg, die Rolle als wertvoller Teamleader einzunehmen.

Gewichtig erscheinen Hiltbrunner einige Vertragsverlängerungen. Allen voran jene der beiden Finnen Tatu Väänänen und Joonas Pylsy, aber auch jene von Michal Dudovic, welcher mit einer Schweizer Lizenz spielt und das Ausländer-Kontingent nicht belastet. «Sie sind sicher wichtige Eckpfeiler dieser Mannschaft und deshalb sind wir dankbar und es freut es uns umso mehr, dass sie bei uns bleiben.»

Und dann schwärmt der SVWE-Sportchef auch von ­vielen jungen Nachwuchsspielern, die teilweise bereits auf höchster Stufe aufgefallen sind und an die erste Mannschaft heran­geführt werden sollen. Der 13. Schweizer-Meister-Titel dürfte für den SV Wiler-Ersigen nur eine Frage der Zeit sein.