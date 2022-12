Super-League-Entscheidung Adieu, enfant terrible: Was der Schweizer Fussball mit dem Abstieg des FC Sion verlieren würde Der FC Sion steigt wohl ab. Der Schweizer Fussball verliert sein enfant terrible und die Verbindung zu einer Randregion.

Verkörpert eine ganze Region: Der FC Sion in seinem unvergleichlichen Tourbillon. Keystone

Am Freitag spielt der FC Sion gegen den FC Basel seinen letzten Match der regulären Saison in der Super League. Das Tourbillon-Stadion wird höchstwahrscheinlich zur Stätte der Abstiegs, des Niedergangs. Der Schweizer Fussball verliert sein enfant terrible und die Verbindung zu einer Randregion. Er hat guten Grund, traurig zu sein.

Wer den FC Sion begreifen will, muss in diesen Tagen nach Martigny-Bourg fahren. Vorbei am Hotel des Klubpräsidenten Christian Constantin, in östlicher Richtung geradeaus, in die Rue du Forum. Hier steht der Betonbau der Fondation Pierre Gianadda.

Die Gianadda ist eine der wichtigsten Kunstausstellungen der Schweiz und weltweit deutlich berühmter als der FC Sion. Zurzeit werden die Bilder des Walliser Fotografen Michel Darbellay ausgestellt. Es ist eine Auswahl aus Darbellays magistralem Werk, das 600000 Fotografien umfasst.

Geht man durch die Ausstellung, sieht man die schroffe und doch majestätische Schönheit des Mont Collon vom Bergdörfchen Arolla aus. Die Rebhänge um Sitten in gleissendem Sonnenlicht. Die feurigen Lärchenwälder bei Isérables im Herbst. Oder wie die Landwirte im Frühjahr das Vieh auf die Weiden treiben.

Der Cuppokal trägt für immer Rot-Weiss. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Man sieht in den Fotografien von Michel Darbellay das Wallis in milliarden Facetten. Das Wallis im Kleinen und im Grossen, hell und dunkel. Die hohen Bergspitzen, die tiefen Täler. Die furchigen, sonnenverbrannten Gesichter der Walliser und Walliserinnen. Und wenn man zwei, drei Schritte wegtritt von den Bildern und den Blick weitet, sieht man den FC Sion.

Das Licht, der Schatten. Das Brüske und das Liebliche. Die schrillen Farben: Kaum ein Klub in der Schweiz und Europa verkörpert die Geschichte, die Topografie und die Menschen seiner Region so stark wie der FC Sion. Der FC Sion und das Wallis sind ein Klub und ein Landstrich der Extreme. Der FC Sion ist das Wallis.

In Michel Darbellays Werk sind die Jahreszeiten der Spannungsbogen. Sie sind die Struktur der gesamten Erzählung. Im Wallis unterscheiden sich die Jahreszeiten so stark wie kaum irgendwo in der Schweiz. Der Winter ist kälter, das Frühjahr farbiger, der Sommer heisser, der Herbst goldiger. Genauso wechseln im FC Sion die Trainer, Spieler, Spielsysteme. Sie verändern sich in einem wiederkehrenden Rhythmus. Und immer fängt alles wieder von vorne an.

Der FC Sion hat in den vergangenen 25 Jahren acht Titel gewonnen, einmal den Meistertitel, siebenmal den Cup. Nur der FC Basel und der FC Zürich waren in dieser Zeit erfolgreicher. Der FC Sion hat eine reiche Geschichte, und durch diese Geschichte ist er relevant für den Schweizer Fussball.

19. Mai 1996: Christophe Bonvin stemmt den Pokal, links Torhüter und Captain Stefan Lehmann, rechts Dominique Herr. Str / KEYSTONE

Der FC Sion hat mit der jahrzehntelangen Unbesiegbarkeit im Cup eine der irrsten, wildesten, schönsten Geschichten im Weltfussball geschrieben.

Der FC Sion stellte die Spieler Gabriel Calderon, Aziz Bouderbala, Frédéric Meyrieu oder Goran Obradovic. Sie zählen zu den besten und spektakulärsten, die je in der Schweiz je gespielt haben.

Der FC Sion hat in der Ära des Präsidenten Christian Constantin aber auch 50 Trainer entlassen, Hunderte Spieler geschasst, Skandale produziert, Rechtsfälle ausgefochten und viel zu viele Spiele verloren. Der Präsident und sein Klub gebarten sich als renitenter Outlaw, draussen in der alpinen Peripherie. Verniedlicht und doch gefürchtet. Immer auf dem Grat zwischen Selbstmitleid und Rebellion.

«Dies Land ist masslos und ist sanft», schrieb Rainer Maria Rilke, der in Raron begraben liegt. «Dieser Klub ist der Himmel und die Hölle», sagte Laurent Roussey, ein Franzose, der dreimal Trainer war im Klub.

In der Geschichte des FC Sion und des Wallis gab es immer Parallelen. Das Wallis entwickelte sich erst in den 1970er Jahren vom Agrar- zum Industriekanton. Und der FC Sion verweigerte sich den Gesetzen des modernen Fussballs länger als andere Klubs. 1995, 1996 und 1997 gewann er den Cup. Kaum ein erfolgreiches Team in Europa stellte damals noch so viele einheimische Spieler. Jeweils sechs Walliser standen in den Cup-Finals auf dem Platz und stellten nebenher das halbe Nationalteam. Walliser wie Fournier, Quentin, Lonfat, Wicky, Bonvin oder Gaspoz, deren Namen so kraftvoll und melodisch tönen wie ein wilder Bach.

7. Juni 2015: Christian Constantin feiert mit seinen Spielern. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Am 5. Juni 1999 stieg der FC Sion mit einer 1:2-Niederlage in Carouge in die Nationalliga B ab – nach Jahren des Erfolgs und der Gier nach der Champions League. Zwei Wochen später, am 19. Juni, vergab der IOK-Präsident Juan-Antonio Samaranch in Seoul die Olympischen Winterspiele 2006 nach Turin. Der grosse Traum von Sion 2006 war tot – nach Monaten grösster Zuversicht.

Vor drei Jahren scheiterte Christian Constantin mit einer neuen Mission Olympia. Sion 2026 wurde vom Walliser Stimmvolk abgelehnt. Gleichzeitig akzentuierte sich der Niedergang des FC Sion, der nun wohl im Abstieg endet.

Christian Constantin lebt mit allen Vorwürfen. Er lebt mit der Schuld und ist doch voller Zuversicht. Er zelebriert den Widerspruch. Er hat in all den Jahren oft Fassung und Würde verloren, falsche Trainer und schlechte Spieler geholt, TV-Leute verprügelt, Geld verscherbelt, die Fans desavouiert. Und sich gleichzeitig unverzichtbar gemacht.

Constantin hält den Klub am Leben, bezahlt pro Jahr 5 Millionen Franken aus dem Privatvermögen, trägt mit einem feinmaschigen Netz von Kleinsponsoren ein Budget von 20 Millionen Franken pro Jahr. Und jetzt zieht er seinen Sohn nach.

Barthelemy Constantin gilt als Symbol dafür, dass im FC Sion alles immer schlimmer wird. Dabei bleibt einfach alles gleich. Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter: Der FC Sion bleibt bestehen. Er ändert nur die Farben. Und die Liga.