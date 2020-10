Stürmersuche erfolgreich beendet: Der FC Aarau schnappt sich Sion-Profi Stojilkovic

Dieser Transfer lässt aufhorchen: Der Schweizer U21-Nationalstürmer Filip Stojilkovic verlässt den Super-League-Klub Sion und heuert beim tieferklassigen FC Aarau an. Dort schliesst der 20-Jährige die Lücke im Sturmzentrum, die nach dem Verkauf von Yvan Alounga an den FC Luzern entstanden ist.

Stojilkovic wurde in der Nachwuchsabteilung des FC Zürich ausgebildet - dort und später als Junior des Bundesligisten TSG Hoffenheim machte er als treffsicherer Angreifer von sich reden. Der Durchbruch auf Profiniveau gelang ihm schliesslich vor einem Jahr beim FC Wil: In der Vorrunde der Saison 2019/20 erzielte er acht Treffer, wodurch er das Interesse etlicher Super-League-Klubs auf sich zog. Stojilkovics Wahl fiel auf den FC Sion, bei dem er seit Anfang 2020 zu 11 Einsätzen (1 Tor) in der höchsten Spielklasse kam.