Zwei Vereine dominierten jüngst an den Schweizer Meisterschaften Aerobic in Frauenfeld. Die Schwyzerinnen von Küssnacht am Rigi und – der TV Eien-Kleindöttingen. Beide Riegen sicherten sich in der Ostschweiz je zwei Schweizer-Meister-Titel. Besonders der Erfolg der Zurzibieterinnen in der Kategorie Paar sorgte für Aufsehen. Tamara Jeggli und Nadine Treier, die in der Vorrunde noch auf dem zweiten Rang gelegen hatten, verdrängten im Final die Dominatoren der letzten Jahre aus Laupersdorf-Niederbuchsiten – mit 9,933 erhielten sie notabene die Höchstnote an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften.

Der Triumph reiht sich in eine lange Liste von Erfolgen. Dennoch spricht Präsidentin Michèle Keller von einem denkwürdigen Ereignis. «Dieses Abschneiden ist sensationell. Damit konnten wir nicht rechnen.» Der Verein, der seinen Namen den beiden Böttstemer Ortsteilen Eien und Kleindöttingen verdankt, feiert 2021 sein hundertjähriges Bestehen – mit einem grossen Fest. Der in die Jahre gekommene Verein verkörpert indes alles andere als ein verstaubtes Image. Dafür stellvertretend steht Michèle Keller. Mit ihren erst 26 Jahren steht sie an der Spitze der erfolgreichen Riege. Unterstützt wird sie im Vorstand von Leuten in ihrem Alter.