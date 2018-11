Die beiden Teams zeigen einen abgeklärten Beginn. Vor allem die letztplatzierten und noch sieglosen Tessiner beweisen, dass sie in der Vorrunde unter Wert geschlagen wurden. «Wir konnten fast nur verlieren», meint FCB-Trainer Ranko Jakovljevic.

Während sich der FC Baden gegen den FC Mendrisio zu Beginn der letzten 1.-Liga-Partie vor der Winterpause lange Zeit gedulden muss, fackeln die Hausherren in Umgang 2 nicht lange. Auffälligste Figur dabei ist Yves Weilenmann, der nach einer Stunde mit seinem zweiten Treffer die Entscheidung herbeiführt.

Im Verlaufe der ausgeglichenen ersten Halbzeit gibt es Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Badener müssen sich jedoch vorerst noch in Geduld üben – bis zur 42. Minute. Nach einem Vorstoss von Christopher Teichmann über links steht Luca Ladner in der Mitte frei. Der Captain, der sich ansonsten meist durch seine Freisttoss-Qualitäten in die Torschützenliste einträgt, erzielt zum besten Zeitpunkt den wichtigen Führungstreffer.

Auf Rang 2 in die Winterpause

Der Start in die zweite Hälfte, welche sich um einiges offensiver gestaltet als die erste, gelingt den Badenern optimal. Yves Weilenmann erzielt rund fünf Minuten nach Wiederbeginn mit einem sehenswerten Treffer das 2:0. Nach einer Stunde setzt der auffällige Rechtsverteidiger mit dem 3:0 gleich noch einen drauf. Dem hatten die Gäste nichts mehr entgegenzusetzen. «Nach dem 3:0 war der Match gelaufen», erläutert ein zufriedener Jakovljevic.