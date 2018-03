Am 21. Oktober 2014 trat Wyder als Präsident zurück. Nach mehr als 18 Jahren. In Erinnerung bleiben sein diplomatisches Geschick und seine ruhige, sachliche, besonnene und menschliche Art. Wyder bekam nach seinem Rücktritt jede Menge gut gemeinte Geschenke und wurde von den Mitgliedern an einer Generalversammlung zum Ehrenpräsidenten des FC Wohlen ernannt. Von der Swiss Football League erhielt er eine Ehrennadel, die er nie zur Schau stellte, sondern bis zum heutigen Tag in einem Safe aufbewahrt.

Windisch statt Winterthur?

Dreieinhalb Jahre nach Wyders Abgang steht der FC Wohlen am Scheideweg. Der Absturz in den Regionalfussball liegt in der Luft. Man darf sich schon die Frage stellen, ob es mit Wyder an der Spitze anders, besser, gelaufen wäre. Natürlich ist ihm das Schicksal des Vereins alles andere als egal. Aber er wird mit Sicherheit nicht mehr ins operative Geschäft eingreifen.

Das ist vorbei, sagt er. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ihm der freiwillige Abstieg aus der Challenge League und der Rückzug aus dem Profifussball wehtun. Er fragt sich, ob das Märchen des FC Wohlen 16 Jahre nach dem Aufstieg in die Nationalliga B tatsächlich zu Ende gehen muss. Ist die neue Realität wirklich die 2. Liga? Heissen die Gegner der Freiämter in Zukunft Klingnau, Windisch und Othmarsingen statt Schaffhausen, Winterthur und Wil?