Die Schweizer U-21 hat sich bereits in Regensdorf zum Zusammenzug im Hinblick auf das Länderspiel in Aarau eingefunden. Seit dem vergangenen Mittwoch bereitet sich das Team von U-21-Nationalcoach Mauro Lustrinelli im Zürcher Unterland vor. Nicht wie geplant mit dabei sind Kevin Rüegg, der sich am Montag einer Operation am rechten Knie unterziehen musste, sowie U-21-Captain Eray Cömert, Ruben Vargas und Noah Okafor, die von Nationalcoach Vladimir Petkovic für das «Übergangstrainingslager» des A-Teams in Zürich nominiert wurden.

Es ist vorgesehen, dass das Trio sich am Montag, 3. Juni 2019, der U-21-Delegation in Regensdorf anschliessen wird, und wie geplant die Vorbereitung auf das Länderspiel im Brügglifeld bestreitet. Das Team von Mauro Lustrinelli wird alle Trainingseinheiten im Hinblick auf das Spiel gegen Slowenien in Regensdorf durchführen.

Für das Länderspiel in Aarau bietet der Schweizerische Fussballverband Tickets in den Preiskategorien zu 20 (Haupttribüne) und zu 10 Franken (Stehplätze) an. Jugendliche unter 16 Jahren geniessen Gratiseintritt.

Der Ticketvorverkauf wird über Ticketcorner (www.ticketcorner.ch oder via Telefonnummer 0900 800 800 zum Tarif von CHF 1.19/Min.) abgewickelt. Die letzte Partie vor dem Start der EM-Qualifikation im September 2019 (auswärts gegen Liechtenstein) wird im Brügglifeld um 19.00 Uhr angepfiffen.