Möhlin begann die Partie spritzig. Die Mannen von Trainer Brandstaeter waren motiviert und

schienen dort anzuknüpfen, wo sie letzte Saison aufgehört hatten. In der Defensive liessen

die Fricktaler wenig zu und forcierten gleich mehrere Ballverluste der Zürcher.

Diese münzte unter anderen Yannik Lang mit temporeichen Gegenstössen in Tore um und daraus resultierte nach einer guten Viertelstunde bereits eine 9:5 Führung für Möhlin. Lang war mit sieben Toren zweitbester Torschütze für Möhlin hinter Neuzugang Velz (zehn Tore) und die beiden wurden schliesslich später gemeinsam mit dem Bestplayer-Award gewürdigt.

Eben dieser Neuzugang, Alexander Velz, zeigte eine starke Partie und zeichnete sich als Rückraumschütze, sowie als Passgeber aus. Mit seiner Leistung demonstrierte er eindrucksvoll, weshalb der Möhliner Trainer seinen ehemaligen Schützling aus Meissenheim in den eigenen Reihen haben wollte. In Möhlin kann man sich also sicherlich auf viele weitere sehenswerte Aktionen von der neuen Nummer 19 freuen.

Möhlin dominiert

Nach Möhlins vielversprechendem Start kontrollierten die Platzherren auch weitgehend das Geschehen. Winterthur suchte oft das Kreisanspiel, was zu Beginn kaum gelingen wollte. Der neu aus Schaffhausen gekommene Spielmacher der Winterthurer, Patrice Bührer, brachte viel Schwung in deren Angriff und übte immer wieder Druck auf die Verteidigung der Heimmannschaft aus.

Besonders in Überzahlsituationen der Gäste konnte so ein Flügelspieler freigespielt werden. Die Zürcher erzielten so einige Tore, was sich auch an der fantastischen 100%-Abschlussquote von Flügelspieler Roman Blumer (ebenso Sieben Tore) wiederspiegelt. Zu Beginn der zweiten Spielzeit änderte sich wenig am Spielgeschehen.

Die Fricktaler schienen im Vergleich zur ersten halben Stunde eher noch einen Gang zuzulegen und setzten sich kontinuierlich von ihren Kontrahenten ab. Möhlin führte so zeitweise mit acht Toren Vorsprung (24:16).

In der 40. Minute wurde Winterthur auch noch durch die Disqualifikation (dritte zwei-Minuten -Strafe) eines ihrer besten Rückraumschützen, dem Norweger Henrik Schönfeldt, geschwächt. Als dann der Möhliner Torwart Benjamin Balmer in seiner einzigen Aktion des Abends in der 46’ Minute einen Siebenmeter der Gäste parierte, schienen die Würfel gefallen.

Aufholjagd der Winterthurer

In der eben beschriebenen Phase des Spiels bremsten zusätzlich viele Spielunterbrechungen durch Zeitstrafen und Wischaktionen den Spielfluss und bei den Mannschaften schien zeitweise dadurch ein wenig die Spannung abzufallen.

Doch anstatt die Partie so dahinplätschern zu lassen, bäumten sich die Gäste trotz der erwähnten Rückschläge noch einmal auf und kämpften sich in die Partie zurück. Bis auf drei Tore verkürzte die Mannschaft um Bührer und Balmer den Rückstand und stand so kurz davor, Möhlin doch noch einzuholen, doch Möhlin behielt einen kühlen Kopf.

Dank je einem Tor in den letzten zwei Spielminuten durch Florian Wirthlin und Alexander Velz zogen die Fricktaler aber zum Ende uneinholbar davon und sicherten sich den verdienten Sieg im ersten Saisonspiel 2019/20. So applaudierten Spieler und Publikum sich gegenseitig zum Abschluss des Handballabends.

Möhlin mit: Jelovcan (17/43, 40%), Blumer(1/1, 100%), Halmagyi, Ceppi, Christen, Meier (1), Csebits (1), Velz (10/2), Lang (7), Caminada, Kaiser (4), Wirthlin M. (1), Wirthlin F. (4), Ulmer (3).

Statistiken und Spielverlauf finden Sie über diesen Link: https://www.handball.ch/de/matchcenter/spiele/385272